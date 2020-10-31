〈時評〉第三波武漢肺炎疫情捲士重來　台灣真的準備好了嗎？

第三波武漢肺炎疫情再起，來勢洶洶，台灣必須提早因應，以避免疫情在台灣造成本土病例和社區傳染，另方面，台灣也要為新一波的經濟衝擊預做準備，才能讓國內景氣不致於陷入衰退期。

武漢肺炎持續擴散全球，死亡數不斷攀升，歐洲前兩大經濟體德國和法國因為擔心病毒進一步擴散，陸續宣布將分別從11月2日和10月30日起，實施全國性封鎖措施，為期至少一個月，這也代表第二波的封城行動即將在各地登場。

根據專家的研判，這一波疫情將從歐美掃向全球，主要原因是在上一次疫情解封時，各國太過於輕忽，因此，不少人在身體裡面已累續一定數量的病毒，所以這一次疫情再起時，擴散速度和範圍將會又急又快，而且確診人數將會比以前增加更多。

唯一的好消息是，因為全球都有對抗武漢肺炎的成功經驗，因此，包括重症率、死亡率都下降，不過，因為感染人數增加，對全球醫療體系仍然是一大考驗與挑戰。

台灣目前防疫工作在全球聞名，只是仍存在一些隱憂，首先，台灣境內雖未新增本土確診病例，但有些人到其他國家後，立刻被驗出感染武漢肺炎，這些輸出案例不在少數，因為台灣沒有擴大篩檢，許多專家學者都懷疑台灣實際感染的情況。

其次，截至目前為止，邊境篩檢幾乎每天都有發現確診病例，雖然這些人在第一線就被擋下來，仍隨著病毒的演變，會不會突破這道關卡，對台灣造成威脅，這部分也有待持續觀察。

另方面，武漢肺炎今年初剛發生時，絕大數都認為在夏天後疫情會趨緩，但武漢肺炎不斷演進，夏天的確診病例數雖有下滑，卻依舊維持在一定的感染數量，才會讓目前未到冬天前，就先進入另一個疫情高峰。

目前各國相關經濟復甦提振措施都以短期刺激為主，眼看各國的旅遊禁令都沒有取消，現在又進入新一波的封城階段，勢必對景氣回暖造成更大的衝擊，台灣目前編列的振興預算，恐怕還得再加碼。

（作者李平華，資深媒體人）