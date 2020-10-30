〈時評〉評龍應台的「反戰」

龍應台日前在臉書貼文，一句「不管你說什麼，我反戰」，結果，這次不是燒的一把野火，而是點燃一團怒火！

原因，很簡單。同樣一句「不管你說什麼，我反戰」，在不同場合、在不同對象面前說，意義不同，氣勢不同，格局也不同！

站在殺氣騰騰、窮兵黷武的希特勒面前，或在天安門廣場對野心勃勃、霸權擴張的習近平昂然說出「不管你說什麼，我反戰」，既不在乎納粹黑衫軍的子彈，更無畏下一刻坦克可能已毫不留情地從妳身上一輾而過，那是智慧＋誠實＋勇氣！值得掌聲鼓勵！

站在運籌帷幄、奮戰不懈的邱吉爾或自立自強、居安思危的台灣人面前，悠悠說出「不管你說什麼，我反戰」，那是怯懦＋偽善＋矯情，是在散播束手就縛、摧毀心防的心戰喊話，變相等於侵略者衝鋒的號角！這不是人道主義者的善心禱告福音，而是遞吊人的繩索給劊子手！是在對被侵犯、壓迫、霸凌者吹奏哀樂輓歌，導引的是通往喪權辱國的奴役之路與埋葬自由、民主、人權的墳墓！

如果反戰是被侵略、霸凌、壓迫、奴役者應享有的權利，那降服（投降順服）就是相對該盡的義務！一如在納粹集中營，生者沒有喊「我反戰」，死者的墓碑沒有刻上「我反戰」的權利一樣！真正的和平愛好者，既不會認同主動掀起戰爭、開第一槍，但是，也總不會天真到相信一句「我反戰」，就會讓窮兵黷武者放下屠刀、讓霸權野心者知所收歛，就能遠離戰爭、戰火，世界和平。當敵人已經打到家門口時，真正的和平愛好者也會毫不猶豫地起而對抗奮戰；因為，他／她們知道，不如此，和平是很快會消失不見的！

職是，對所有愛好和平的世人而言，反戰，只有對充滿霸權野心，甚至主動掀起戰爭的一方說才有意義：沒有霸權野心，就沒有侵犯霸凌、文攻武嚇的藉口；沒有主動掀起戰爭的一方，又那來被迫應戰的一方？又那來的戰爭？又那來的反戰、不反戰的？

（作者為新竹教育大學退休副教授）