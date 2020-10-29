台灣8成腦中風患者延誤送醫　謹記FAST口訣降低失能、死亡風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因之一，也是國人十大死因第4位，中風造成失能的後遺症，更是我國成人殘障的主因之一，中風對國人健康衝擊甚鉅。台灣腦中風學會呼籲，民眾若「突然」出現臉歪嘴斜、身體單側無力、口語不清等中風徵兆，應盡速打119送醫，以免錯過黃金治療時間。

世界衛生組(WHO)織統計2016年全球人口有31%(約1,790萬人)死於心臟血管疾病，其中有85%是由於心臟疾病和中風引起的。

依據衛生福利部108年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第4位，死亡人數超過1.2萬人，中風對國人健康衝擊甚鉅，且中風造成失能的後遺症，是我國成人殘障的主因之一。

義大醫院臨床研究顯示，夏季及冬季是南台灣地區腦中風好發的高峰期，夏季以7月和8月最高，11月至隔年2、3月冬季達到最高峰。

義大醫院腦中風中心主任謝孟倉表示指出，冬天寒流來時，中風比率確實大幅增加，天氣冷三高不容易控制，呼籲民眾要做好保暖；至於夏天則是因為天氣太熱，民眾喝水不足，導致脫水而增加中風風險。

世界中風組織表示，腦中風的危險因子中除了年齡、性別、種族與家族史是無法改變外，九成的腦中風與高血壓、運動量不足、血脂異常、糖尿病及抽菸等危險因子有關。

其實大部分的中風可以藉由健康生活型態及積極控制三高來預防，國民健康署王英偉署長提醒民眾，只要掌握以下『333』健康守則，就能夠減少腦中風急性發作的風險：

控『3』高：若發現有高血壓、高血糖、高血脂問題，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，積極做好血壓、血糖、膽固醇的控制，絕對不可以任意停藥或增減用藥的劑量。 記『3』不：記住不吃多鹽多油食物、不吸菸、不過度飲酒，中風與生活習慣息息相關，切勿輕忽。民眾如有任何戒菸方面問題，可撥打國民健康署免費戒菸諮詢專線0800-636363來尋求協助。 保『3』要：保持定期測量血壓、適度規律運動(1天至少運動30分鐘)及善加利用國民健康署提供40歲以上國人成人預防保健服務，不僅能讓人遠離腦中風的威脅，也是杜絕其他慢性病的通則。

台灣神經學會陳柔賢理事長說明，缺血性中風因動脈供應腦部血液突然阻塞，腦部突然短暫缺氧，一旦晚1分鐘送醫，會造成上百、上千萬的腦細胞損傷，腦部更恐老化3.1周；若延遲1小時，大腦將老化3.6歲。

台灣急診醫學會黃集仁理事長表示，以國際及台灣治療指引建議，出現腦中風症狀最慢應於4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑。但據統計台灣平均送醫時間超出標準1倍，更有8成患者無法在2小時內到院。

有鑑於此，為了在地化國際腦中風FAST的衛教標語，台灣腦中風學會發展屬於台灣腦中風徵兆的動態評估指標「微笑、舉手、說您好」，民眾可參考其徵兆口訣，及早察覺腦中風徵兆，及早撥打119送醫：