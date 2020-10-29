美國安顧問籲各政府避免使用中國５Ｇ 「別讓中共有可趁之機」

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）28日在一場保守派智庫研討會上演說，他左批中國是威權主義國家，右批中共要透過布局全球５Ｇ科技取得個資來成就他們的威權統治。

歐布萊恩在出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會時表示，目前全世界是民主國家與威權國家兩個陣營的對抗，雖然當中有數十個國家無法歸納在這兩個陣營內。

歐布萊恩把俄羅斯、伊朗、中國歸類在「威權國家」陣營，他示警有些國家也正往威權統治之路邁進。他說，有些威權政府「表面上」有一個民主制度，但實權全部掌握在單一政黨及某個強人領袖上，像是俄羅斯、白俄羅斯、及一些中亞國家就是這樣的狀況。他接著表示，另一邊的民主國家陣營，包括美國、巴西、及印度。

談到全球安全的威脅，歐布萊歐直接點名中國，指控中共企圖透過科技技術，來掌控他們的人民，及竊取其它國家的情資。

「如果你的政府用了中國的５Ｇ電信設備，就是給了北京後門，他們的人就有辦法取得你的所有個資，以及像中共控制監視中國人民的方式一樣控制你。」

「未來，民主及威權陣營的區別，也可從他們政府是否採用中國５Ｇ電信設備來判斷。」

歐布萊恩說，川普政府讓美國電信設備去中國化，也努力說服民主陣營夥伴電信設備禁用中國的５Ｇ技術。2017年上任後也把關貿易，向中國進口品課重稅，拒讓中國不斷侵害美國國家利益

他接著盛讚川普，早早就認清中國無心進行經濟與政治的自由化，也確實中國近幾年更往民族主義、重商主義、及威權主義靠攏。他認同唯有這樣的作法，美中貿易失衡狀況才能有所改善。