台灣東南亞故事派對書寫移工情誼 得獎名單月底揭曉

（台灣英文新聞/ 綜合報導）本年度由臺北市勞動力重建運用處舉辦的「東南亞故事派對」系列活動-徵文比賽，已於10月19日決選會議中遴選出計30件入圍作品，並於入圍作品中選出詩文組、散文組首獎各1名及評審獎各3名，將頒發獎金及獎狀。

北市勞動力重建運用處表示，本次徵文主題是「他方的獨處練習」，以書寫在異地獨處的百感交集為名，邀請民眾爬梳自身孤寂時的感觸，或透過對來臺工作的移工的觀察，敘寫其在異鄉生活的經歷與故事。

本次的徵文活動最終徵得民眾投稿共兩百餘件，許多作品書寫主題偏向移工生活，有以孩童或寵物的角度書寫移工與家人的互動，與過往直接敘事的角度不同，非常新奇，另外，不乏用淡淡的文字寫出重重情緒的作品，令人回味再三。

勞動局長陳信瑜表示，這次的徵文活動緊扣著在他鄉獨處時人們能感同身受的孤獨感，呼應外籍移工在臺灣工作時可能有的異地孤寂。

同樣在這座島嶼上生活的人群，儘管文化背景不同、生命面貌多樣，仍然能對彼此感同身受，一起透過文字抒發感受。他方的獨處練習，不只是給予民眾一個習慣自處的練習機會，更給予身處臺灣的所有人，一個與彼此共感、搭建情感與文化交流橋樑的契機。

北市勞動力重建運用處表示，徵文活動頒獎典禮暨茶會預計在10月31日晚上舉辦行，屆時將邀請作品入圍者共襄盛舉，當日除了將公布各獎項得獎人並授獎外，更會贈出特製書封包裝、並印有邀稿作家及入圍作品的詩文內頁，提供入圍者收藏，成為獨一無二的詩文選集小冊。