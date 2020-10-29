為台灣咖啡產業發展紮根 農委會首次跨域整合

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)行政院農業委員會茶業改良場歷經10年的努力，於28日首次舉辦台灣咖啡產業發展研討會，並以「咖啡產業政策輔導及技術研究成果」及「咖啡產業發展現況與趨勢」二大主題，匯集產官學的菁英與專家擔任講者，分享國內咖啡栽培經驗與銷售評鑑的現況，以期共同規劃提升台灣咖啡競爭力。

農委會副主委陳駿季表示，近年國人對於咖啡消費量迅速提升，平均咖啡消耗量每年每人約1.5公斤，與國人每年每人喝茶約1.6公斤相近。另據農情報導咖啡栽培面積由2009年的680公頃成長至2019年1,155公頃，10年來種植面積增加近2倍，年產量約1,000公噸，主要產地為屏東縣、南投縣、台東縣及嘉義縣。台灣因生產成本較高，且產業結構以小農自產自銷為主，配合各產地的風土特殊性，應全力發展在地特色咖啡。

茶改場場長蘇宗振表示，在生產面，咖啡果小蠹防治目前無核准登記藥劑可使用，為落實環境友善管理減及少農藥使用，該場採用氣味誘引方式，研發出改良型紅色誘捕器，誘捕效果較以往高 20%。

在行銷面，採有機咖啡方式，以高單價、好風味的特色咖啡，得以行銷至同等性的國家，如屏東縣是全台咖啡栽培面積最大的產區，其中有機認證面積將近40公頃。

該場鼓勵農友融入當地風土特色，構築獨特的咖啡莊園，以更加吸引民眾的關注與消費。同時亦會協助建立國內咖啡評鑑制度，以符合國際咖啡評鑑規範的台灣版評鑑制度，協助各地方產區辦理咖啡評鑑，引導國內咖啡農建立品質分級觀念，展現國產咖啡多元風味，並提升國產咖啡精品級品質。

該場將逐漸轉型為茶及飲料作物專責研究單位，積極輔導台灣咖啡產業發展，包括推動參與式育種、強化病蟲害防治、後製加工及評鑑分級等業務，並將以精準化及科學化的栽培管理與加工技術，為台灣咖啡產業發展紮根。

照片由農委會提供

2020年台灣咖啡產業發展研討會各界專家共襄盛舉。(照片由農委會提供)