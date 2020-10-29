美股道瓊暴跌943點 疫情再起危及全球經濟

紐約證交所 (美聯社圖片) 紐約證交所 (美聯社圖片)

美股周三賣壓沉重，3大指數跌幅都超過3%；道瓊指數大跌943點，創6月以來最糟單日表現。歐美疫情惡化，多國再祭封鎖措施，危及全球經濟復甦，投資人信心大受打擊。

道瓊工業指數盤初跌逾500點，尾盤賣壓加重，終場重挫943.24點，跌幅3.43%，收在26519.95點。標準普爾500指數下跌119.65點，跌幅3.53%，收在3271.03點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌426.48點，跌幅3.73%，收在11004.87點。

道瓊指數連4黑，與標普500指數一同創下6月11日以來最糟表現；兩者本週都已跌逾5%，朝3月以來最慘一週邁進。標普500指數已從9月初攻上的歷史高點拉回8.7%，年初以來漲幅僅剩1.2%。

標普500指數11大類股全數走低，科技、能源、通訊股跌幅都超過4%。

蘋果公司（Apple）季報出爐前夕，股價重挫4.6%。臉書（Facebook）、推特（Twitter）與Google母公司Alphabet執行長為規範網路言論出席聯邦參議院聽證會後，3檔股價跌幅都超過5.3%。

在雲端運算事業加持下，微軟（Microsoft）上季營收與獲利都優於市場預期，但財測不盡理想，股價跌幅接近5%。

晶片股走勢低迷，費城半導體指數重挫3.39%。輝達（NVIDIA）股價跌逾5.7%，美光科技（Micron Technology）、高通（Qualcomm）與台積電美國存託憑證（ADR）跌幅都達3.3%以上。

除科技股外，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情牽動的個股走勢都受衝擊。郵輪業翹楚嘉年華（Carnival）股價大跌10.6%；聯合航空控股（United Airlines Holdings）跌幅達4.6%，領跌全美3大航空股。

美國入秋後疫情升溫，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美27日新增逾7.3萬例確診個案，連續第2天增加。歐洲多國疫情也拉警報，法國再度實行全國封鎖措施，德國則以局部封鎖防止疫情惡化。

素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆漲逾20%，衝破40大關，達6月中以來最高水準。

歐股同病相憐，道瓊歐洲600指數重挫2.95%，跌至5月以來最低點。德股基準DAX指數大跌4.17%，法股CAC40指數重挫3.37%。

資金湧入美國公債、美元等資產類別避險，大宗商品市場受到波及。國際油價基準布倫特原油期貨價格大跌5%，每桶收在39.12美元。

美國總統大選將於11月3日投票，由於郵寄投票大增，多州計票可能延宕，大選結果恐無法在當天揭曉，促使投資人在選前保守操作。白宮與民主黨在選前就最新振興方案達成共識的希望渺茫，不利經濟復甦，也是美股近期承壓的因素之一。