只要5分鐘！台灣大學研發「腦中風快篩」　未來應用居家或穿戴式裝置

科技部28日舉行記者會，發表台大團隊全球首創的「腦中風快篩」技術。使用者透過機台，只要拍攝頸部影片30秒，系統將影片上傳到雲端進行分析，3... 科技部28日舉行記者會，發表台大團隊全球首創的「腦中風快篩」技術。使用者透過機台，只要拍攝頸部影片30秒，系統將影片上傳到雲端進行分析，3到5分鐘後就能收到風險評估報告。（科技部提供）

台大團隊開發出全球首創「腦中風快篩」技術，使用者只要自拍上傳30秒長度影片，5分鐘就能判斷罹患腦中風可能，未來有望應用在居家或穿戴式裝置。

科技部今天舉行研究成果記者會，會中發表台大機械系教授蕭浩明團隊開發的「腦中風快篩」創新影像技術。技術不僅曾獲得國家生技醫療產業策進會的國家新創獎與科技部今年的未來科技獎，研究成果已經獲得國內外多家創投公司青睞。

腦中風為全球造成死亡或嚴重殘疾的主因之一，根據統計，台灣每年健保花費在腦中風治療相關支出達到新台幣146億元。

蕭浩明指出，頸動脈狹窄（Carotid Artery Stenosis, CAS）是腦中風先期指標之一，狹窄程度會造成血流動力學改變，並反映在體表脈動。團隊利用動態影像分析，凸顯人眼所無法辨視的細微體表脈動，擷取脈動特徵差異進行處理，即時判斷心律、頸動脈狹窄、心律不整等資訊。

蕭浩明表示，目前腦中風診斷的黃金標準之一是透過頸動脈超音波，但是設備高昂，也需要仰賴醫護人員操作與判讀。但透過團隊機台，使用者只要使用一般相機拍攝頸部影片30秒，系統自動將影片上傳到雲端進行分析，3到5分鐘後就能收到風險評估報告，包括頸動脈狹窄與心律不整等資訊，有望成為頸動脈超音波前的第一道快篩防線。

蕭浩明表示，團隊已跟台大醫院心血管中心合作5年，累積超過500筆臨床案例，跟醫院頸動脈超音波檢測結果比對，本技術準確率可達9成，而且操作簡易、不需專業人員判讀。未來技術有望擴展到更多疾病應用，包括心律不整、洗腎病人動靜脈廔管阻塞、巴金森氏症、周邊血管疾病等。

蕭浩明指出，產品預計在明年或後年完成衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證，後續規劃放在健檢中心、連鎖藥局、診所、藥妝店，同時也規劃與醫學中心、企業健檢、保險公司合作，讓民眾可以提早發現疾病風險。