台北晶華酒店總統套房開箱！資深管家揭國際巨星超怪癖好

晶華酒店總統套房將在「打開台北」開放民眾參觀(圖/台灣英文新聞) 晶華酒店總統套房將在「打開台北」開放民眾參觀(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)英國引進的首屆「打開台北」將開放晶華酒店的總統套房給民眾參觀，更將由資深私人管家導覽，今(28)日開放線上報名就有1,400人為了20個名額搶破頭，反應十分熱烈。

台灣首屆「打開台北」活動由英國官方正式授權，將於11月底首次開放遍佈台北的76個不對外私密場域，今(28)日開放線上預約，在短短20分鐘內已爆滿秒殺，主辦單位預計將加開場次。延伸閱讀：第二波「打開台北」名單揭曉！台灣司法院、晶華總統套房、神秘閣樓酒吧免費參觀

坐落於中山區的晶華酒店將響應「打開台北」，特別開放位於頂樓的總統套房給民眾參觀，電影Lucy曾在飯店取景，許多國際知名巨星像是Michael Jackson、Lady Gaga、木村拓哉、及已逝NBA球星Kobe Bryant等都曾落腳，讓這豪華的空間披上一層神秘面紗。



主臥房(圖/台灣英文新聞)

晶華總統套房佔地65坪，必須要通過兩道門及嚴格安管才能入內，敞開房門可見寬敞的客廳及整片落地窗，Lady Gaga更曾站在此和一樓聚集的粉絲們打招呼；此外，晶華和故宮聯名推出精緻小點心，使用翠玉白菜等國寶造型製作，活動期間也有專業廚師現場教做點心，另也有臺虎精釀聯名的烏龍酒款，以及汽泡茶迎賓。

晶華飯店自1991年開始私人管家培訓，邀請到英國專業團隊培訓，受訓為期9個月，資深管家也是客房部總監丁秀卿擔任管家已28年，將從客房設施到職務內容進行深入前出的導覽。

28日總統套房也搶先開放給媒體參觀，放在客廳中央大桌上的，是當初迎接歌星Bruno Mars設計的翻糖蛋糕，上面可見作工精細的台灣各地美食，像是台北小籠包、彰化肉圓、台中太陽餅等，旁邊擺設新鮮在地水果，復刻當初迎接貴賓的場景。



迎賓翻糖蛋糕(圖/台灣英文新聞)

具有建築及設計背景的專業可從美學角度下手，然而一般民眾若是抱著輕鬆的心情，不妨和資深管家聊聊房內的趣事。據傳，當初1993年轟動到訪的Michael Jackson，在抵台前透過經紀人要求浴缸旁要放滿Evian礦泉水，這對當時的團隊而言真是一大挑戰，至於他是否拿來沐浴或其他用途，就留下許多想像空間了，這次飯店也還原當初巨星入住的浴室。

丁秀卿說明，身為好的管家必須嫻熟各項飯店事務，從辦理入住到清掃浴室等，中西餐的涉獵也是必須，讓賓客備受款待，雖然主要面對的是明星身邊的人，但自己不能像個小粉絲，要事先調查客人喜好跟合作的相關品牌，以滿足客人需求為首要目標。

時間：2020.11.28 - 2020.11.29

網站：http://www.opentaipei.org/



重現Michael Jackson入住情形(圖/台灣英文新聞)