不讓歐盟專美於前 南韓、日本拚2050零碳排

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓總統文在寅今（28）日宣示，加入全球多個主要經濟體的行列，力拼2050年達到碳中和目標。

衛報報導，南韓將在綠色新政（Green New Deal）的大旗下，注資於推動綠色基礎建設、潔淨能源與電動交通工具。此一倡議內涵包括終止對海外煤電廠之資助、開徵碳稅、展開都市植樹行動、加強回收、建構新能源與再生能源發展平台及打造低碳產業園區。

南韓是繼歐盟（2019）與日本（10/26）之後，朝此環保大業努力的主要經濟體。中國也於9月宣布致力於2060年達成淨零碳排。

根據原能署2017年資料，南韓是全球第七大碳排放國。專家認為，要想於2050年之前零碳排，首先得確保到了2030年，該國能全面淘汰煤炭發電。目前全國電力40%來自煤炭發電，再生能源僅占不到6%，除「煤」務盡有賴大刀闊斧的能源政策改革。

日本方面，日相菅義偉亦於26日矢言，將於2050年達成淨零碳排目標。菅義偉在國會談話中表示，對抗氣候變遷已非經濟成長的絆腳石，日本必須以明確環保行動，帶動產業結構改革。

不過，身為全球第五大碳排放國，仰賴煤炭等化石燃料至深的日本，究竟要如何達實現此願景，仍是一大問號。日方最近才因福島核災核廢水是否要排入太平洋一事引發軒然大波，儘管菅義偉承諾會強化投資再生能源、以安全為優先擴大核能發電占比，對核能風險餘悸猶存的大眾是否買帳，有待觀察。

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