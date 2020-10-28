「Music．新北─2020新北市音樂劇節」 金鐘天王澎恰恰與歌壇天王天后同台尬戲

新北市政府文化局與台南人劇團共同主辦的「Musi c‧新北─2020新北市音樂劇節」，將由躍演原創音樂劇《 麗晶卡拉OK的最後一夜》打頭陣，於10月30日至11月1日於 新北市藝文中心演藝廳進行全臺巡迴演出的首站。 本劇由資深藝人澎恰恰擔綱「第一女主角」，反串飾演卡拉OK店的 老闆娘陳麗卿，「用女人來演女人不稀奇， 反串與呈現女人心裡才是真正的挑戰。」澎恰恰表示， 在劇中他將帶領小姐們見證基隆港邊酒店的一代風華， 是他個人演藝生涯35年的突破之作，同時搭配金鐘編劇詹傑、 傳藝金曲獎得主李哲藝與金牌導演曾慧誠共同打造這齣深刻演繹臺灣 女人堅韌與溫柔的音樂劇作品。

故事講述1980年代基隆港邊的一間卡拉OK， 老闆娘陳麗卿在結束營業前最後一夜所發生的動人故事。 此次演出最特別的是每一場演出都將邀請特別嘉賓擔任麗晶卡拉OK 的關門客，將會有 A-Lin、Bii畢書盡、欸你這週要幹嘛的妹妹Shine、 謝佳見等知名藝人與網路紅人參演，而當中A-Lin幾乎是一口就 答應，這也是她暌違14年再上戲劇舞臺；而Bii畢書盡更在臉書 透露他是做足了準備並「鼓起了所有的勇氣才有辦法點頭答應」 接受更困難的現場演出，的挑戰！

縱橫演藝圈三十餘年的澎恰恰表示，詮釋如此內心層面的故事， 其實是一直想要做的事情，音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》 於歡鬧中帶出基隆港的榮敗興衰， 印照這一代臺灣女人及藍領階級碼頭工人的心酸故事。

「2020新北市音樂劇節」，全面性打造音樂劇品牌與發展基地， 想知道更多活動詳情，請上新北市政府文化局官網。(https: //www.culture.ntpc.gov.tw/)； 購票資訊請洽兩廳院售票系統。