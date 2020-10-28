富邦證券輔導 八貫企業業績發表會公佈11月下旬掛牌上市

由富邦證券輔導的八貫企業股份有限公司（股票代碼：1342； 以下簡稱：八貫企業）於明（29）日舉行上市前業績發表會， 預計於11月下旬掛牌上市。

八貫企業成立於71年6月，從事於環保材料TPU（Thermo plastic Urethane，熱可塑性聚氨酯彈性體） 機能性布料及成品組件之研發、生產及銷售，TPU因為薄膜性能優 異且應用領域廣，因具備100％環保的特性逐漸替代PVC塑料， 近年已成為發展最快的新型材料，應用範圍自工業拓展至醫藥、 航太、環保等。 而八貫企業為全球少數擁有二次加工與三次加工技術能力之公司， 位居產業供應鏈中、下游市場，其產品主要應用於醫療、戶外、 航太救生及工業運用及其他領域。 八貫企業約有九成收入來自於外銷市場， 目前主力客戶多為歐美一線品牌。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，八貫企業專攻高端醫療、戶外、 航太救生及工業運用等領域， 新冠肺炎疫情帶動歐美市場對醫療床之需求， 因此醫療類成品營收持續成長。另外，隨各國逐步解除封城禁令， 對戶外休閒管制開放，歐美民眾崇尚戶外休閒活動而逐漸回復常態， 亦帶動戶外產品訂單回溫， 可望持續擴大公司營運規模及提升競爭力。

八貫企業憑藉TPU塗佈貼合的核心技術， 主攻與生命安全相關的醫療及救生市場。 八貫企業董事長劉宗熹指出，八貫企業產品全在台灣宜蘭製造， 且隨著TPU機能性布料應用愈來愈廣泛，公司已斥資近新臺幣(下 同)4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區， 並已取得經濟部「根留臺灣企業」資格核定， 規劃導入智慧化高週波產線，擴大醫療、戶外成品及組件產能， 預計明年第二季量產，將為公司中長期營運再添動能。

展望未來， 八貫企業可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務， 且TPU機能性布料可應用於多項領域， 因應市場規模及應用領域持續成長， 期許能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

八貫企業108年度營業收入為14.42億元，毛利率為24. 83%，每股稅後盈餘（EPS）為3.08元，發放現金股利2. 5元，以回饋股東對公司的支持；109年上半年度營業收入為7. 12億元，毛利率為23.58%，每股稅後盈餘(EPS)為1. 44元，營收及獲利表現穩健。