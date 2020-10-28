新北第15座愛的書庫於思賢國小啟用 1,500新書造福新莊學子

新北市思賢國小在教育局及財團法人台灣閱讀文化基金 會等各界協助下成立新莊區首座「愛的書庫」，今(28)日上午舉 行揭牌典禮，由思賢國小學童帶來輕快活潑的開場舞蹈， 並由教育局歐人豪副局長及各界貴賓共同進行揭牌， 書庫將提供新莊區各校師生共享豐富閱讀資源。

歐人豪副局長表示，閱讀是一切教育的基礎。 教育局每年皆補助學校購書經費，定期購書汰換新舊書籍， 以活絡學生閱讀資源，並透過網路推廣電子書， 建置親師生平台連結公立圖書館的電子書資源， 消弭城鄉閱讀資源的落差。今天在思賢國小設置新北市第15座「 愛的書庫」，共設置有50箱圖書，每箱圖書30本，全數由信錦企 業股份有限公司陳秋郎董事長透過「新北市好日子愛心大平台」 捐贈，再由新竹物流股份有限公司協助書箱運送，不僅能充實新莊區 孩子的視野與智慧，更達到「共讀分享，智慧循環」的效益。

閱讀推動教師陳筱青老師除了推動閱讀， 也藉由閱讀協助小團體輔導，因此需要許多共讀書籍； 陳老師感動地表示，校內有許多孩子都熱愛閱讀， 像四年級小石同學常常在圖書館跟她分享旅行書， 校內相關書籍他都看過了，一直很希望有更多旅行書可以看。 這次愛的書庫成立，能夠有1, 500本新書提供給全校及周邊學校學生閱讀， 滿足孩子們對於閱讀的渴望，心中有說不出的感謝， 相信孩子一定非常期待。

思賢國小校長程煒庭表示， 成為愛的書庫據點雖然會增加承擔一份管理的工作， 但能造福更多的學子。負責圖書管理的詹雅婷組長認為：「 能引進這樣的資源，背後有非常多人在成就這件事， 期待學生樂在閱讀，懂得珍惜及感恩，我們所做的， 一切都是為了更好的教育。」

教育局多年來與民間攜手合作， 將閱讀資源完善分配到有需求的地區， 透過不同管道激發學生學習動能， 期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。新莊區首座「愛的書庫」 落成，見證了新北市政府與民間公益團體對閱讀教育的重視， 期望透過公私協力推展閱讀，讓新北市的孩子在書香的環境中， 越來越有想像力跟創造力。