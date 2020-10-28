台灣企銀分擔「蕉」慮 力挺在地農業

今年氣候條件佳夏季無風災，香蕉產量大增，致產地價格大跌， 不敷農民採收成本，臺灣企銀為紓解蕉農滯銷的壓力， 即透過農委會向屏東地區農產公司採購273箱、約4,100公斤 之A級香蕉並分享予全行員工，以實際行動協助增益農民生計， 共渡難關。

臺灣企銀長期相挺在地農民，今年斗六文旦收成爆量， 該行也立即向當地購買380箱文旦，分送至全台125家分行慰勞 行員，為了持續舒緩供需失衡問題，過去也曾購買芭樂、 洋蔥等農產品，本月該行再度購買香蕉，支持本土農業。

臺灣企銀關注在地「三農」，也就是農民、農村及農業議題， 除了出資採購在地農民契作產品分送員工、客戶及弱勢團體， 更走進農村，贊助偏鄉農業地區之社區發展協會，贊助設立「 銀髮樂齡學堂」，提供偏鄉銀髮長者優質的共食共學環境， 努力有目共睹，多所銀髮樂齡學堂更獲地方政府表揚。

在疫情衝擊的今日，臺灣企銀強調， 該行致力於追求經營績效的同時，亦全力扮演紓困及振興角色， 善盡企業社會責任。其表現也備受肯定，獲經濟部評比為「2020 中小企業信用保證融資業務績優金融機構」外，今年首次參加「AR EA亞洲企業社會責任獎」即獲「社會公益發展獎」，並榮獲天下雜 誌舉辦「2020天下CSR企業公民獎」前50大企業，是唯一近 2年皆獲選此殊榮的公股行庫。