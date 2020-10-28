抗議警察殺非裔 美國費城示威第2夜場面火爆劫掠頻傳

美國賓州費城警方昨天下午射殺一名據稱持刀的非裔男子後，費城連續兩晚爆發街頭示威，今天的示威現場劫掠、暴力事件頻傳。

警察局在推特警告，人數在1000人左右的「大批民眾」在卡斯托（Castor）和阿拉明哥（Aramingo）地區劫掠商家，因此建議民眾「避開這個地區」。

新聞媒體直升機拍到的畫面中，似乎看到民眾闖進運動用品店和其他店家劫掠。

在另一個示威地點西費城，約有1000人聚集示威，法新社記者目擊手持棍棒的員警和數十名群眾爆發激烈衝突。

賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）辦公室宣布部署數百名國民兵到費城「保護和平集會與示威權，同時也保護人民安全」。

昨天27歲非裔男子華勒斯（Walter Wallace）遭到警方射殺。家人說，華勒斯有精神健康問題。

華勒斯遭射殺之後，昨晚就有數百人走上街頭，被鎮暴警察持盾牌和棍棒驅退。

25歲藝術家阿利鐸（Ezra Alidow）今晚表示：「有很多人困惑為什麼」警察要射殺年輕人，「這種情況在美國各地屢見不鮮，很讓人害怕，這些警察訓練不夠」。

昨晚的示威爆發零星衝突與劫掠行為，90多人被捕，並有30名員警受傷，其中一人被卡車撞斷腿。

費城警察局長奧特洛（Danielle Outlaw） 告訴記者，「今天、這個晚上，我們預期公民暴動事件還會增多，因此我們將採取更多措施來維持秩序」，包括在重要地點增加見警率，部署劫掠因應小組等。

5月間明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警壓頸致死之後，美國各地爆發示威與暴動潮。