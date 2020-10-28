國民黨將台灣總統比喻成毛澤東？　民進黨批：國際笑柄

國民黨27日在推特上分享一張將總統蔡英文繪製成昔日中國領導人毛澤東的圖片（翻攝自推特） 國民黨27日在推特上分享一張將總統蔡英文繪製成昔日中國領導人毛澤東的圖片（翻攝自推特）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國國民黨昨（27）日在推特官方帳號上分享一張將總統蔡英文繪製成昔日中國領導人毛澤東的圖片，引發爭議，民主進步黨今（28）日批評，蔡英文是民選總統，怎能類比為獨裁者毛澤東，並稱國民黨此舉淪為國際笑柄。

國家通訊傳播委員會（NCC）近日將審議中天電視台換發衛星廣播電視事業執照一案，國民黨近日則積極聲援中天，昨日透過推特表示，台灣人民應有無派系、獨立且專業的NCC，並強調「我們捍衛言論自由」，還標記蔡英文推特帳號質問「妳站在哪一方？」

此外，國民黨還分享一張將蔡英文繪製成毛澤東過去動員中國紅衛兵的政宣圖，並將共產黨的紅色置換成民進黨黨徽的綠色調，甚至還在留言中分享蔡英文在2017年出席台灣民主運動前輩鄭南榕紀念追思會的致詞連結。

民進黨發言人謝佩芬今日便表示，「蔡英文是民選總統，毛澤東是獨裁者，如何類比？」推特是全球網友慣用的社群平台，國民黨將國內政治鬥爭拿到推特上，還遭外媒批評，真是丟臉丟到全世界。

謝佩芬批評，國民黨把國際社群平台拿來做負面鬥爭的工具，如今還拿以非常荒謬的圖卡抨擊自己的國家元首，「國民黨應認真檢討在國際社群平台發文的內控機制，不要再因發文淪為國際笑柄、讓台灣蒙羞。」

該貼文也普遍引來網友的嘲諷及抨擊，甚至有國際媒體記者、外國智庫學者點名批評，像是法國智庫戰略研究金會（Foundation for Strategic Research）的學者Antoine Bondaz便直指國民黨「可悲」，理當是一個具有執政競爭力的嚴肅政黨，卻將蔡英文比喻成毛澤東；他也呼籲昔日遭毛澤東領軍的共產黨打敗，而逃到台灣，並實施專制體制的國民黨「了解自己的歷史，並有一點責任感」。

國民黨則在稍後透過新聞稿作出反駁。國民黨強調，使用該圖片僅是「引用］，並非國民黨所創，該圖早在今年4月即在Dcard社群平台上刊登，也被新聞媒體引用過，「這次引用該圖片目的在於讓世人瞭解蔡英文目前施政獨裁、極權的進行式，強調台灣一定要有充分的言論自由， 不然就跟共產制度一樣， 而且變成綠色恐怖。」



國民黨指出，「對台灣現今蔡政府一黨獨大、拿民粹掩蓋獨裁、毀憲亂政的諸多作為，國際上還有許多人士並不清楚，甚至被蔡政府大外宣所蒙蔽，正因如此，國民黨才要積極對外說明。」國民黨呼籲言論自由民眾一起監督執政黨的不當行為，共同守護台灣得來不易的民主自由。