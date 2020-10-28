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台灣再輸出病毒3例？日本、泰國回報自台入境者確診武漢肺炎

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/28 15:10

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（28）日表示，近日分別接獲日本及泰國官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，檢出自我國入境之COVID-19(武漢肺炎)陽性個案，其中日本檢出2例、泰國檢出1例。

指揮中心指出，日本通報個案為本國籍20多歲男性及日本籍50多歲男性，分別於10月21日及10月23日自台灣出境至日本，迄今均無症狀，皆於入境日本時接受抗原檢測並檢出陽性，目前於當地旅館隔離中。其中20多歲男性離台前曾於10月14日及20日進行自費採檢，結果均為陰性，另10月27日於日本再次採檢，結果亦為陰性。

指揮中心表示，泰國通報個案為本國籍60多歲男性，在台期間均無症狀，因預定前往泰國工作，10月6日先於國內進行自費採檢，結果為陰性。個案10月8日離台，入境泰國時無症狀，10月11日於當地採檢結果為陰性，17日出現咳嗽及輕微發燒症狀，19日再次採檢，結果為陽性，目前於當地住院隔離治療中。

指揮中心指出，衛生單位已匡列3名個案在臺接觸者共39人，應採檢28人，其中20人核酸及血清抗體均為陰性、7人檢驗中(1人核酸檢驗陰性，血清抗體檢驗中)、1人待採檢。
武漢肺炎
日本
泰國

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