蔣渭水文化基金會推口袋書　90年前臺灣民眾黨特刊原貌復刻再現

（台灣英文新聞／文化組綜合報導）紀念台灣自由民主思潮推手蔣渭水的「渭水驛站」月初開幕，蔣渭水文化基金會27日特別舉行已經絕版90年的《臺灣民眾黨特刊第一冊》復刻出版發表會，同時紀念民眾黨成立93周年、及臺灣文化協會創立99周年。

蔣渭水文化基金會表示，1930年1月31日特刊出版，正是黨勢巔峰，也是當局打壓力道最強之時。就在同月初的1月2日，民眾黨發電報給國際聯盟控訴殖民政府不人道的政策，發放新的吸食許可證給秘吸鴉片成癮的臺灣民眾，而從不給予勒戒治療，將殖民地問題國際化，成為國際間矚目的政黨。

基金會說，這份特刊至少經過三次的逐字嚴格的新聞檢查，比如民眾黨的三大目標之一，「反對總督專制獲得普選政權」不被核准，改為「反對專制政治獲得普選政權」，再次改為「反對特權政治獲得普選政權」之後，才能印在封面上；民眾黨推動無階級無性別的普通選舉民主制度，甚至提出十八歲就有選舉權的訴求，近百年前的思想比現在還先進。

復刻出版還原原書、新增附冊

此次復刻出版，不僅還原了原書，還新增附冊，參考當時官方的文獻，還原真貌，並詳細剖析各項社會運動法規，以社會運動家如何對應政治警察的實例來解說，讓生硬的法律條文，變得輕鬆易讀，更有助於這個世代的年青人了解日治時期社會運動的脈絡。

蔣渭水文化基金會表示，特刊出版一年後，總督府以民眾黨將重心放在階級及民族平等，阻害內臺融合，誣告國際聯盟，絕對的反對總督施政，行民族自決主義而將之解散。因此，目前未見後續的冊次出土，本次出版更彌足珍貴。

附冊主編蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根表示，本書另一個特別之處是當時是以口袋書小冊出版，而且收錄了很多殖民政府打壓社會運動的惡法，方便黨員隨身攜帶，封面上還有註記是「社會運動家必攜」、「臺灣民眾必攜」。

謝金河寫序：臺灣政治運動與世界同一水平的新里程碑

財金文化謝金河董事長在推薦序中特別指出，民眾黨1927年創立，是臺灣是史上第一個政黨，也是日治時期唯一的政黨，與日本新興政黨的崛起幾乎同步，是臺灣政治運動與世界同一水平的新里程碑。今天我們在臺灣，擁有結社、辦報，組黨的權利，自由擇定黨名，擬定黨綱，參加普選，與蔣渭水所處的時代，臺灣總督絕對專制，沒有選舉權，也沒有參政權的殖民地截然不同。

發表會特別邀請陳芳明教授講「文化書局的蔣渭水與國際書局的謝雪紅」，走全民運動且中間偏左的民眾黨領袖蔣渭水，開設文化書局號稱新文化介紹機關；極左派的共產黨秘密黨員謝雪紅，開設國際書籍秘賣社會主義思潮書籍，兩家書局相隔不遠，對當時臺灣社會產生不同的衝擊，吸引滿場的聽眾。

發表會也力邀名雕塑家蒲浩明教授發表最新蔣渭水塑像，重現蔣渭水身著白色西裝、拿著手杖，被丟泥巴的經典歷史畫面。

《臺灣民眾黨特刊》目前在延平北路2段的「渭水驛站」展出，有興趣一睹真面貌的民眾可前往參觀。驛站隔壁就是蔣渭水先生行醫的大安醫院（現址為義美食品延平店），也是臺灣民眾黨臺北支部，本特刊的發行所。



（圖片／蔣渭水文化基金會提供）