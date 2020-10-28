萬聖糖糖危機！歐洲小兒消化醫學會：7歲以下兒童一天吃超過四顆糖就算過量

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）萬聖節孩子超歡樂、爸媽卻好煩惱！根據BabyHome調查顯示，萬聖節家長最煩惱的不是小孩變裝造型，而是「糖吃太多」，甚至有近四成孩子在萬聖節期間吃糖量翻倍！兒科醫師提醒糖吃太多可能造成三大影響，家長不可不慎。

萬聖節是許多親子期待的節日，除了穿上可愛奇特造型外，更少不了討糖活動。根據BabyHome寶貝家庭親子網調查，萬聖節家長最煩惱的事並非「小孩造型麻煩(33%)」，而是「孩子吃糖太多(44%)」，且有42%家長表示「曾因為管教孩子吃糖而和孩子吵架」；進一步詢問家長所擔心的「吃糖太多」究竟多了多少量？近四成爸媽表示多了「2倍以上」。

當問到「孩子吃糖太多，你擔心的負面影響？蛀牙、肥胖、添加物可能引起過動...」，有八成家長表示「以上皆是」。小兒科醫師許永政提醒，吃糖後若沒有良好的潔牙習慣，小心蛀牙上身，且孩子長期愛吃糖還會增加肥胖機率。此外，孩子接觸到各式各樣的糖果後，也有可能口味變重、愛上甜食，或一直跟家長吵著要吃糖。

許永政醫師說明，吃糖非壞事，但總量要控制，若以萬聖節糖果(精製糖)來說，世界衛生組織(WHO) 建議糖攝取量在每日總熱量的10%以下，歐洲小兒消化醫學會的規定更仔細，2至4歲孩子每日糖攝取量為15克、4至7歲為20克，以一顆糖果5克來計算，等於7歲前的孩子一天若吃超過三、四顆糖就算過量，假如當天再喝了含糖飲料，糖攝取量一不小心就爆表！

從另一角度來看，在歡樂的萬聖節若太嚴厲管教孩子吃糖，也可能造成親子壓力，民眾若想送糖給小朋友，BabyHome本次調查顯示多數家長希望拿到較健康的糖果，例如「羊/牛乳片(33%)」、「添加維他命或營養素的糖果(31%)」，其次為「色素較少的糖果(19%)」，此外有家長提到「仙楂糖(6%)」也是不錯的選擇。

許永政醫師提醒，若拿到的是來路不明的糖果，最好別吃下肚；且依據食品藥物管理署規定，食品包括糖果都應有正確且完整的成分說明，若有添加香精香料、防腐劑、反式脂肪酸等人工添加物，許醫師建議孩子最好少吃。

其實萬聖節不一定要發糖果，不妨以可愛的小玩具、實用文具來取代糖果，孩子同樣可感受到獲得小禮物的喜悅，如此一來，不僅減少孩子吃糖過量的疑慮，也能避免拿糖太多吃不完放到過期而浪費。