【美國大選】Newsweek：美國境內600團體受中共操縱　網軍團積極影響美選民看法　

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美媒Newsweek耗時四月餘調查及訪問，選前26日出刊報導指中國共產黨長年資助成立網軍團，虛構不同背景身份的「網友」在不同社群媒體上張貼相同的「批判美國政治與社會」的時事評論，這些外界戲稱「五毛軍團」（Newsweek則未用這個辭彙）的「網友」會刻意操作中國武漢肺炎（新冠）疫情、種族對抗及矛盾、經濟的議題、川普私人與政治的醜聞，一切目的只為塑造美國「很亂」、川普政府「很糟糕」的印象。

Newsweek調查員觀察，這群網軍會複製貼上一樣「空泛的」評論及口號，至不同社群平台上，有時不小心會穿插簡體中文字漏餡，對於美國政治及民主制度多所批評，卻沒有實質建設性評論及具體指名事件。政治分析師直指，這些評論機器人或團體背後，與中共當局有關，終極目的就是要在2020美國大選前分化美國、製造動亂。

報導也指出，美國谷歌（Google）及微軟（Microsoft）有回報情報主管機關多起疑與北京有關的網路攻擊，其攻擊目標為川普及拜登競選團隊內工作人員或相關個人。不同於2016年俄羅斯滲透干預做出有利川普選情的作法，中共的滲透作法大多並未特別支持哪個陣營的候選人，而是如美國國家反情報和安全中心（NCSC）主任William Evanina所言要「企圖形塑美國的政策走向與特定氛圍、施壓立場與中共利益違悖的政治人物等」。

Newsweek在訪問政府官員、美中政治專家之後得出一些結論，中共及其它政府資助的實體，不斷透過各種管道，上至聯邦政府層級下至地方鄉鎮，從公部門到私部門，橫跨商界、學校、智庫、社會文化團體、中國在美同鄉會組織、中文媒體及WeChat、中國社群媒體平台及即時通等，拚命宣揚對北京有利的政治意識型態與經濟利益。Newsweek綜合各項資訊，明確可斷定有約六百家這樣的組織團體在美國橫行，定期與中國共產黨接觸與合作。

除了五毛網軍的分化顛覆評論，Newsweek報導，這些團體也會透過舉辦實體社交活動、商業聚會等活動在美國建立人脈關係，讓美國政商界人士能為北京所用，成為北京獲取政治經濟利益的棋子。文中更舉杭特拜登和中國能源公司的合作關係、總統川普在中國的銀行密帳為例，就足令政治觀察家憂心忡忡中國的經濟滲透無所不在。

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美國FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）今夏在華盛頓的哈德遜研究所演講時就指明，中國在美國境內進行各式各樣滲透顛覆活動，頻率之高，FBI幾乎平均每10小時就要立一案調查，追蹤美國境內近五千起反制間諜活動，其中近半與中共有關。