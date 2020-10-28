糖友伸手不見五指！　長效類固醇助患者眼底不漏水

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名53歲的推拿師，33歲時確診糖尿病，當時的他仗勢自己年輕，不但沒有良好控制血糖，更沒有積極追蹤檢查，未料20年後糖尿病黃斑部水腫就這樣找上他，視網膜與玻璃體也有出血的狀況，視力剩不到0.05，幾乎是伸手不見五指，因而無法繼續從事推拿工作。起初接受8次的抗血管內皮生長因子，黃斑部水腫的狀況未獲改善，所幸，今年3月健保德政，在醫師建議下他轉換使用新型眼內注射長效型類固醇，施打後黃斑部水腫的狀況獲得緩解，視力也有所提升，目前仍繼續積極治療中。

逾一半的糖友有視網膜病變危機 黃斑部水腫不宜拖

高雄市立小港醫院眼科部鄭凱駿主任指出，糖尿病與身體中的血管息息相關，若血糖失控，恐造成心血管疾病、腦中風、腎病變、神經病變等，其中糖尿病患者中，隨著糖尿病史越長，視網膜病變風險越大，逾一半的患者會因為糖尿病而產生視網膜病變。糖尿病會使身體細微血管產生變化，使得眼睛血管中漏出的水分累積在黃斑部，導致黃斑部水腫，影響視力，所見物體影像可能會扭曲變型，嚴重更可能導致失明。

眼內注射成趨勢 健保有條件給付轉換機轉治療

目前針對黃斑部水腫的治療以眼內注射為主，鄭凱駿主任說道，大部分的患者會施打抗血管內皮生長因子阻止不正常的新生血管增生，減少微血管的滲漏，但部分患者成效不彰，無法有效且長期的控制黃斑部水腫的狀況，今(109)年起，針對使用抗血管內皮生長因子效果不佳的患者，可依據病況申請健保給付，轉換使用新型眼內注射長效型類固醇，除了能抑制血管增生，還可以抑制發炎因子，且長效的特性，可提供4至6個月的治療效果，回診次數減少大大提升患者的治療順從性。

視力異常不宜拖 及早治療維持好視力

鄭凱駿主任呼籲，糖尿病患者應時時刻刻注意自己的身體狀況，做好血糖管理，並定期回診與追蹤各器官的狀況，倘若眼睛出現視力模糊的狀況，應立即就醫檢查，且勿拖延病症，及早治療才能避免靈魂之窗發生不可逆的狀況。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47918/

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