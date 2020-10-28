台灣人口普查11月啟動　上網填報參加活動可抽10萬、iPad等好禮

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）10年一次的全國人口及住宅普查將自11月8日至30日登場，行政院主計總處昨（27）日呼籲民眾配合辦理，並鼓勵民眾自行上網填報並參加抽獎，最高可獲得價值新台幣10萬元的禮券。

為加強傳遞人口普查訊息，主計總處昨日下午召開「普查啟動記者會」，並邀請盛竹如、鍾欣凌擔任代言人，記者會上也播放二位代言人拍攝的宣導短片，傳達人口及住宅普查的目的與用途，並教導民眾如何正確辨別普查員身分。

根據主計總處，此次普查預計動員1萬 6,000餘名普查人員，訪問超過120萬家戶。主計處強調，普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求受訪人提供帳戶或存摺；另外，普查員會配戴普查員證，且會遞送致受訪戶函。

主計長朱澤民表示，此次人口普查以「普查掌握現在，數據啟動未來」為主軸，透過普查可以了解各地區實際人口分布、家庭組成、長期照顧、托育照顧、就學就業、使用語言及居住情形等現況，提供中央和地方政府釐訂政策及規劃未來各項公共建設應用。

朱澤民呼籲民眾支持並配合接受普查員的訪問，並提供詳實普查資料，民眾也可以自行上網填報並參加抽獎，活動結束後將抽出六大獎項，超過300個名額，最大獎則是價值10萬元的禮券（商品卡）。前往上網填報網頁

此外，主計總處現也推出「人口普查GO」活動，邀請民眾至臉書（Facebook）專頁參加活動並選出最喜歡的人口普查宣導短片，便有機會抽中APPLE 32G iPad、富士（Fujifilm）拍立得相機，或是鐵三角（Audio-Technica）藍芽耳機等好禮。前往「人口普查GO」活動頁

主計處表示，如果受訪民眾對人口普查有任何疑慮，可以上網查證，或致電行政院主計總處及市（縣）政府、鄉（鎮、市、區）公所詢問，也可透過「165 反詐騙專線」查詢。民眾填報的普查資料絕對保密，敬請放心接受訪問。