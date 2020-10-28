ITF懶人包！2020 台北國際旅展「排隊餐券」、「旅展獨賣」和「超夯住宿券」搶先曝光

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）COVID-19疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會「2020 ITF台北國際旅展」即將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館登場。為了打造這場難得的旅遊嘉年華，1000個參展攤位傾盡全力拚觀光，推出眾多好康，包括飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起，更加碼「展場獨賣商品」及「跨年限定商品」，往年最受矚目的日本和韓國館也同樣不缺席，想搶便宜的你可千萬別錯過這一年一度的好康優惠。
ITF懶人包！2020 台北國際旅展18間飯店精選住宿、餐券最低1.9折
2020 ITF台北國際旅展30日登場 天成、長榮和宜蘭綠舞等推年度超殺住宿、餐飲和泡湯券
此次主辦單位台灣觀光協會邀集超過30個國家地區、30個中央部會和地方政府，及數百家觀光業者，共有1000個攤位參展，其中，規模最大的日本館不畏疫情如期參展，往年最受民眾矚目的韓國館也不缺席，就是要將滿滿的日韓旅遊魅力完整介紹給大家！
日本館今年集合關東地區(包括茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡)、昇龍道東海北陸地區、沖繩等齊聚一堂，帶來各種第一手的觀光情報。而今年韓國觀光公社以《韓國想見你》為主題，精心打造時空走廊、小小歷史博物館及特設韓國傳統市場攤位，如同將韓國經典場景搬來台灣。
旅展期間國內業者也推出豐富多元的旅遊商品，並強打「展場獨賣商品」及「跨年限定商品」，眾多星級飯店更強打年度最強一波的餐券、住宿券及下午茶等，其中飯店住宿券最低下殺1.4折；國人最愛的熱門餐券4.5折起，最低千元有找。在「展場獨賣商品」部份，如雄獅旅遊推出「環島郵輪大樂透」活動，現場報名限定航次最高可享5折優惠驚喜價！台北君悅酒店推出旅展現場限定販售客房住宿券4,999元；台北美福大飯店現場消費滿額就能以3,020元加價購買入住行政客房，都是只有進場觀展才能搶購的超值優惠！
而跨年除了各地的煙火秀，迎曙光行程也是精彩的活動之一，今年旅展「跨年限定商品」部份，山富旅遊推出南投武界、絕美仙境部落迎曙光２日5,399元起；台北六福萬怡酒店 2021跨年派對住房專案限量下殺3.9折15,000元起。現在不能出國，正是重新認識台灣的好時機！
除了搶購參展單位推出的優惠產品之外，台灣觀光協會更規劃旅遊沙龍、旅遊產品說明會、論壇等活動，提升ITF台北國際旅展的知識性和專業度，讓參觀民眾掌握疫後的最新旅遊趨勢及產品。
為爭取更多親子家庭觀展同樂，ITF台北國際旅展今年特別開放6歲以下兒童免費入場，並邀集國內知名飯店打造親子體驗區，還有各種精彩的「偽出國」主題活動，讓大家一解想出國的癮！
2020 ITF台北國際旅展即將於10月30日至11月2日於台北南港展覽館盛大舉行，門票預售9折優惠只到10月29日，購票請到四大超商、udn售票網及KLOOK！更多ITF豐富活動詳細資訊請洽ITF台北國際旅展官方網站和ITF台北國際旅展粉絲專頁。
以下為「2020 ITF台北國際旅展」最新好康優惠：
※實際優惠內容請以旅展現場各參展單位公布為準
【全台最夯住宿券】
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參展單位
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優惠商品
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折數
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旅展優惠價
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香格里拉台北遠東飯店
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豪華客房雙人周日至周五住宿一晚(不含早)
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1.4折
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NT$2,999元
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台北晶華酒店
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全家旅行住宿優惠券
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1.5折
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NT$9,999元
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台北凱撒大飯店
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凱撒飯店連鎖聯合住宿券(買五送一)
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1.6折
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NT$2,500元
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天成飯店集團
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天成飯店集團聯合住宿券五館擇一
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1.7折
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NT$3,699元
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國泰飯店觀光事業
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和逸&慕軒飯店品牌聯合住宿券(雙人入住含早餐)
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1.8折
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NT$2,500元
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台北士林萬麗酒店
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尊貴山景客房平日雙人住宿券
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1.9折
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NT$3,999元
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福華大飯店
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連鎖住宿券
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2.1折
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NT$2,500元
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礁溪寒沐酒店
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礁溪寒沐純住房平日住宿券
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2.2折
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NT$4,999元
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台南晶英酒店
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海東客房夜泊平日不含早住宿券
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2.2折
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NT$3,399元
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圓山大飯店
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高雄圓山-平日市景客房住宿券
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2.7折
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NT2,200元
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天成飯店集團
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瑞穗天合國際觀光酒店-平旺日雙人住宿券
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2.8折
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NT$9,900元
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台北神旺大飯店
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神旺商務酒店~一泊二食優惠專案
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2.8折
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NT$3,299元
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台北喜來登大飯店
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台北喜來登舒適/豪華客房雙人住宿券(限國人，含兩早)
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3折
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NT$3,999元
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台北美福大飯店
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四人樂遊美福住宿券
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3.1折
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NT$9,900元
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六福旅遊集團
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台北六福萬怡酒店 散策旅行住房專案
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3.2折
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NT$5,888元
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台南維悅酒店
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平假日雅緻雙人房住宿券
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3.3折
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NT$1,999元
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老爺酒店集團
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老爺微環島券
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3.5折
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NT$13,200元
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北投亞太飯店
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湯氛饗樂券(一套6張)
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3.7折
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NT$5,280元
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花蓮遠雄悅來
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一泊一食住宿券
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4.1折
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NT$4,200元
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綠舞觀光飯店
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玥-山景雙人客房-一泊二食
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4.9折
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NT$6,888元
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花蓮理想大地
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2020理想假期住宿禮券 雙人一泊二食
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5.3折
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NT$6,700元
【全台超人氣排隊餐券】
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參展單位
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優惠商品
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折數
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旅展優惠價
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香格里拉台北遠東飯店
|上海醉月樓雙人平日週一至五豪華海鮮套餐
|4.5折
|NT$2,980元
|圓山大飯店
|平日歡樂聯合分饗券 (3張/本)
|5.3折
|NT$9,597元
|誠品行旅
|The Chapter Café 無國界饗樂單人套餐券
|5.3折
|NT$990元
|凱撒大飯店
|連鎖聯合餐券套票組(5張/套)
|5.9折
|NT$3000元
|台北君悅酒店
|凱菲屋平假日超值聯合優惠餐券
|6.3折
|NT$2,990元
|台北美福大飯店
|【套券】彩匯平日自助超值優惠雙人券5張(週一至週五適用)
|6.4折
|NT$6,900元
|台北西華飯店
|雙人套餐餐券
|6.5折
|NT$2,388元
|台北晶華酒店
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栢麗廳平日下午茶四人優惠折扣券(一次購買10張再加贈1張)
|6.6折
|NT$2,499元
|台北寒舍艾美酒店
|探索廚房平日雙人自助下午餐券
|6.9折
|NT$1,500元
|寒舍艾麗酒店
|LA FARFALLA義式餐廳美國PRIME頂級肋眼牛排12oz.單人餐
|7折
|NT$999元
|台北王朝大酒店
|【玉蘭軒】廣式/北京片鴨二吃餐券(2張)
|7折
|NT$3,100元
|天成飯店集團
|台北花園大酒店 PRIME ONE牛排館 美國Prime乾式熟成21天肋眼心牛排8oz單人套餐券
|7.3折
|NT$2,080元
|台北喜來登大飯店
|十二廚平日自助下午茶雙人券
|7.4折
|NT$1,290元
|台中林酒店
|森林百匯平日午晚餐券 買7張送1張
|8.8折
|NT$7,623元
【團體旅遊】
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參展單位
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優惠商品
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旅展優惠價
|雄獅旅行社
|百年森鐵行.車埕木香2日
|NT$2,999元起
|山富國際旅行社
|秋季限定-楓紅阿里山２日
|NT$5,599元
|吉帝旅行社
|奢華五星晶華酒店九份山城平溪老街十分瀑布悠遊2日
|NT$2,488元
|飛魚假期旅行社
|綠島3天2夜(四人成行)
|NT$3,590元
【旅展獨賣】
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參展單位
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優惠商品
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折數
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旅展優惠價
|台北美福大飯店
|現場滿額加價行政客房住宿券
|1.9折
|NT$3,020元
|瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店
|冷、溫雙泉B房型湯屋券
|2.6折
|NT$999元
|台南維悅酒店
|平假日雅緻雙人房住宿券
|3.3折
|NT$1,999元
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尚順開發(尚順育樂世界)
|食樂之旅住宿券(一泊二食)
|3.5折
|NT$3,888元
|石風城堡
|25坪石壁山水景觀VILLA雙人房
|4.5折
|NT$2,990元
|台北君悅酒店
|君悅客房雙人住宿券
|4.6折
|NT$4,999元
|六福旅遊集團
|【現場獨家加價購】 六福村雙人票 (每日限量100組/每人限購1組)
|5折
|NT$999元
|雄獅旅行社
|限定航次驚喜優惠
|5折
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|大地酒店
|2020 ITF大地湯氛雙饗套券(6張乙套)
|5折
|NT$5,400元
|名人堂花園大飯店
|【住宿券】史努比主題客房住宿券
|5折
|NT$7,999元
|台北士林萬麗酒店
|士林廚房豪華海陸套餐券
|5.6折
|NT$1,399元
|台北王朝大酒店
|【SUNNY BUFFET】平日單人自助午/晚餐券(10張)
|6折
|NT$7,990元
|香格里拉台北遠東國際大飯店
|全國最高自助餐廳「50樓Café」《平日週一至週五自助晚餐或假日自助午/晚餐》買三送一餐券組
|6.8折
|NT$2,970元
|圓山大飯店
|平日松鶴自助午晚餐單人券(10張送1張/本)
|6.9折
|NT$9,000元
|山富旅行社
|茶鄉旅讀－雲林古坑２日
|8折
|NT$7,799元
【跨年限定】
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參展單位
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優惠商品
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折數
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旅展優惠價
|六福旅遊集團
|台北六福萬怡酒店 2021跨年派對住房專案(限量20張)
|3.9折
|NT$15,000元
|雄獅旅行社
|台東阿妹跨年演唱會．日出迎曙光獨木舟3日
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|NT$12,500元起
|山富旅行社
|迎向2021年首道曙光-南投武界、絕美仙境部落２日
|8折
|NT$5,399元