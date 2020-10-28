ITF懶人包！2020 台北國際旅展「排隊餐券」、「旅展獨賣」和「超夯住宿券」搶先曝光

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）COVID-19疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會「2020 ITF台北國際旅展」即將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館登場。為了打造這場難得的旅遊嘉年華，1000個參展攤位傾盡全力拚觀光，推出眾多好康，包括飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起，更加碼「展場獨賣商品」及「跨年限定商品」，往年最受矚目的日本和韓國館也同樣不缺席，想搶便宜的你可千萬別錯過這一年一度的好康優惠。

ITF懶人包！2020 台北國際旅展18間飯店精選住宿、餐券最低1.9折

2020 ITF台北國際旅展30日登場 天成、長榮和宜蘭綠舞等推年度超殺住宿、餐飲和泡湯券

此次主辦單位台灣觀光協會邀集超過30個國家地區、30個中央部會和地方政府，及數百家觀光業者，共有1000個攤位參展，其中，規模最大的日本館不畏疫情如期參展，往年最受民眾矚目的韓國館也不缺席，就是要將滿滿的日韓旅遊魅力完整介紹給大家！

日本館今年集合關東地區(包括茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡)、昇龍道東海北陸地區、沖繩等齊聚一堂，帶來各種第一手的觀光情報。而今年韓國觀光公社以《韓國想見你》為主題，精心打造時空走廊、小小歷史博物館及特設韓國傳統市場攤位，如同將韓國經典場景搬來台灣。

旅展期間國內業者也推出豐富多元的旅遊商品，並強打「展場獨賣商品」及「跨年限定商品」，眾多星級飯店更強打年度最強一波的餐券、住宿券及下午茶等，其中飯店住宿券最低下殺1.4折；國人最愛的熱門餐券4.5折起，最低千元有找。在「展場獨賣商品」部份，如雄獅旅遊推出「環島郵輪大樂透」活動，現場報名限定航次最高可享5折優惠驚喜價！台北君悅酒店推出旅展現場限定販售客房住宿券4,999元；台北美福大飯店現場消費滿額就能以3,020元加價購買入住行政客房，都是只有進場觀展才能搶購的超值優惠！

而跨年除了各地的煙火秀，迎曙光行程也是精彩的活動之一，今年旅展「跨年限定商品」部份，山富旅遊推出南投武界、絕美仙境部落迎曙光２日5,399元起；台北六福萬怡酒店 2021跨年派對住房專案限量下殺3.9折15,000元起。現在不能出國，正是重新認識台灣的好時機！

除了搶購參展單位推出的優惠產品之外，台灣觀光協會更規劃旅遊沙龍、旅遊產品說明會、論壇等活動，提升ITF台北國際旅展的知識性和專業度，讓參觀民眾掌握疫後的最新旅遊趨勢及產品。

為爭取更多親子家庭觀展同樂，ITF台北國際旅展今年特別開放6歲以下兒童免費入場，並邀集國內知名飯店打造親子體驗區，還有各種精彩的「偽出國」主題活動，讓大家一解想出國的癮！

2020 ITF台北國際旅展即將於10月30日至11月2日於台北南港展覽館盛大舉行，門票預售9折優惠只到10月29日，購票請到四大超商、udn售票網及KLOOK！更多ITF豐富活動詳細資訊請洽ITF台北國際旅展官方網站和ITF台北國際旅展粉絲專頁。

以下為「2020 ITF台北國際旅展」最新好康優惠：

※實際優惠內容請以旅展現場各參展單位公布為準

【全台最夯住宿券】

參展單位 優惠商品 折數 旅展優惠價 香格里拉台北遠東飯店 豪華客房雙人周日至周五住宿一晚(不含早) 1.4折 NT$2,999元 台北晶華酒店 全家旅行住宿優惠券 1.5折 NT$9,999元 台北凱撒大飯店 凱撒飯店連鎖聯合住宿券(買五送一) 1.6折 NT$2,500元 天成飯店集團 天成飯店集團聯合住宿券五館擇一 1.7折 NT$3,699元 國泰飯店觀光事業 和逸&慕軒飯店品牌聯合住宿券(雙人入住含早餐) 1.8折 NT$2,500元 台北士林萬麗酒店 尊貴山景客房平日雙人住宿券 1.9折 NT$3,999元 福華大飯店 連鎖住宿券 2.1折 NT$2,500元 礁溪寒沐酒店 礁溪寒沐純住房平日住宿券 2.2折 NT$4,999元 台南晶英酒店 海東客房夜泊平日不含早住宿券 2.2折 NT$3,399元 圓山大飯店 高雄圓山-平日市景客房住宿券 2.7折 NT2,200元 天成飯店集團 瑞穗天合國際觀光酒店-平旺日雙人住宿券 2.8折 NT$9,900元 台北神旺大飯店 神旺商務酒店~一泊二食優惠專案 2.8折 NT$3,299元 台北喜來登大飯店 台北喜來登舒適/豪華客房雙人住宿券(限國人，含兩早) 3折 NT$3,999元 台北美福大飯店 四人樂遊美福住宿券 3.1折 NT$9,900元 六福旅遊集團 台北六福萬怡酒店 散策旅行住房專案 3.2折 NT$5,888元 台南維悅酒店 平假日雅緻雙人房住宿券 3.3折 NT$1,999元 老爺酒店集團 老爺微環島券 3.5折 NT$13,200元 北投亞太飯店 湯氛饗樂券(一套6張) 3.7折 NT$5,280元 花蓮遠雄悅來 一泊一食住宿券 4.1折 NT$4,200元 綠舞觀光飯店 玥-山景雙人客房-一泊二食 4.9折 NT$6,888元 花蓮理想大地 2020理想假期住宿禮券 雙人一泊二食 5.3折 NT$6,700元

【全台超人氣排隊餐券】

參展單位 優惠商品 折數 旅展優惠價 香格里拉台北遠東飯店 上海醉月樓雙人平日週一至五豪華海鮮套餐 4.5折 NT$2,980元 圓山大飯店 平日歡樂聯合分饗券 (3張/本) 5.3折 NT$9,597元 誠品行旅 The Chapter Café 無國界饗樂單人套餐券 5.3折 NT$990元 凱撒大飯店 連鎖聯合餐券套票組(5張/套) 5.9折 NT$3000元 台北君悅酒店 凱菲屋平假日超值聯合優惠餐券 6.3折 NT$2,990元 台北美福大飯店 【套券】彩匯平日自助超值優惠雙人券5張(週一至週五適用) 6.4折 NT$6,900元 台北西華飯店 雙人套餐餐券 6.5折 NT$2,388元 台北晶華酒店 栢麗廳平日下午茶四人優惠折扣券(一次購買10張再加贈1張) 6.6折 NT$2,499元 台北寒舍艾美酒店 探索廚房平日雙人自助下午餐券 6.9折 NT$1,500元 寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳美國PRIME頂級肋眼牛排12oz.單人餐 7折 NT$999元 台北王朝大酒店 【玉蘭軒】廣式/北京片鴨二吃餐券(2張) 7折 NT$3,100元 天成飯店集團 台北花園大酒店 PRIME ONE牛排館 美國Prime乾式熟成21天肋眼心牛排8oz單人套餐券 7.3折 NT$2,080元 台北喜來登大飯店 十二廚平日自助下午茶雙人券 7.4折 NT$1,290元 台中林酒店 森林百匯平日午晚餐券 買7張送1張 8.8折 NT$7,623元

【團體旅遊】

參展單位 優惠商品 旅展優惠價 雄獅旅行社 百年森鐵行.車埕木香2日 NT$2,999元起 山富國際旅行社 秋季限定-楓紅阿里山２日 NT$5,599元 吉帝旅行社 奢華五星晶華酒店九份山城平溪老街十分瀑布悠遊2日 NT$2,488元 飛魚假期旅行社 綠島3天2夜(四人成行) NT$3,590元

【旅展獨賣】

參展單位 優惠商品 折數 旅展優惠價 台北美福大飯店 現場滿額加價行政客房住宿券 1.9折 NT$3,020元 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店 冷、溫雙泉B房型湯屋券 2.6折 NT$999元 台南維悅酒店 平假日雅緻雙人房住宿券 3.3折 NT$1,999元 尚順開發(尚順育樂世界) 食樂之旅住宿券(一泊二食) 3.5折 NT$3,888元 石風城堡 25坪石壁山水景觀VILLA雙人房 4.5折 NT$2,990元 台北君悅酒店 君悅客房雙人住宿券 4.6折 NT$4,999元 六福旅遊集團 【現場獨家加價購】 六福村雙人票 (每日限量100組/每人限購1組) 5折 NT$999元 雄獅旅行社 限定航次驚喜優惠 5折 -------------- 大地酒店 2020 ITF大地湯氛雙饗套券(6張乙套) 5折 NT$5,400元 名人堂花園大飯店 【住宿券】史努比主題客房住宿券 5折 NT$7,999元 台北士林萬麗酒店 士林廚房豪華海陸套餐券 5.6折 NT$1,399元 台北王朝大酒店 【SUNNY BUFFET】平日單人自助午/晚餐券(10張) 6折 NT$7,990元 香格里拉台北遠東國際大飯店 全國最高自助餐廳「50樓Café」《平日週一至週五自助晚餐或假日自助午/晚餐》買三送一餐券組 6.8折 NT$2,970元 圓山大飯店 平日松鶴自助午晚餐單人券(10張送1張/本) 6.9折 NT$9,000元 山富旅行社 茶鄉旅讀－雲林古坑２日 8折 NT$7,799元

【跨年限定】