【投資理財老生常談】盤中零股交易上路　小資族可以怎麼選

盤中零股交易上路，為小資族創造長期投資存股好機會，然而，如果想當冲、短線買賣賺價差，恐怕並不適合。因為小資族大部分是新手上路，初進股市，資本不多，不宜做高風險投資，宜選擇基本面優質，長期存股為宜。風險永遠是股市最大考量，小資族要小心。

等了58年，盤中零股交易終於在本(10)月26日開放，歷史上第一筆撮合是台積電(2330)，達9091股，遠遠超過其他個股。

盤中零股交易每天9點10分開始，每3分鐘撮合一次，揭露成交價、成交量、最佳5檔排行，手續費千分之3，只要下單一股就能買賣，以台積電(2330)為例，只要投資450元買1股，就可以成為股東，聯發科(2454)685元1股、大立光(3008)3185元1股，玉山金(2884)更便宜24.75元1股，都可以躋身大公司股東，投資股票突然變得那麼親民、容易，不論貧富，都可以慢慢積沙成塔，慢慢邁向財務自由之路。

以零股交易開放迄今觀察，熱門標的如台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)、中租-KY(5871)、玉山金(2884)、敦泰(3545)、元大台灣50(0050)、鴻海(2317）丶第一金(2892)、台泥(1101)、合庫金(5880)、長榮航(2618)、聯電(2303)、合一(4743)，依此觀察，權值股、高價股、產業龍頭股、高股息、減資股，5大類型最受零股投資人青睞，應該是重視公司營運前景及追求穩定現金殖利率，值得肯定。

各券商都不敢忽視盤中零股交易潛力，使出渾身解數，吸引零股投資人開戶下單，尤其今年迄9月底，台股開戶總數突破1107萬戶，新增開戶數50.6萬戶，其中20至29歲投資人高達24.5萬人達48％，以3月份開戶數最多，達8.5萬戶，當時在3月19日集中交易市場曾經重跌至8523點，下挫3千多點，確實是最好進貨時機，顯見新手是有備而來，潛藏高手，不容忽視。券商此時正是從盤中零股交易，漸進培養年輕小資族成為未來大客戶的好機會。

然而，從目前盤中零股交易鍾情之熱門標的觀察，台股仍有相當多好股票，值得研究，例如食品類股不少優質標的近10年總報酬率，表現優異，例如卜蜂(1215)報酬率684％、中華食(4205)612.4%、大統益(1232)469.1%、統一超(2912)422.1%，如果比起金融股玉山金(2884)報酬率456.5%、兆豐金(2886)196.8%，第一金(2892)177.3%、華南金(2880)141.5%，毫不遜色，尤其新冠肺炎方興未艾，全球糧荒嚴重，台灣糧食自給自足率只有35％，目前平價之優質食品類股，值得零股投資人注意，例如大成(1210)、聯華食(1231)、聯華(1229)、泰山(1218)，都是可以考慮擇機長期存股標的，而且不畏疫情，營收、獲利依然成長，股價穩定。

其他優質存股標的，如廢棄物處理公司日友(8341)、崑鼎(6803)、可寧衞(8422)。租賃公司的中租(5871)、裕融(9941)、和潤(6592)。也都是營業毛利率高，長期獲利穩定成長，值得研究。

值得注意的是全球金融環境蛻變，台灣公股金融機構競爭力並不理想，今年前9月營收、獲利都嚴重衰退，零股投資人是否適合長期存股，要慎重考慮，其長期投資報酬率恐怕未必能如預期。

台灣現在優勢的半導體產業鏈，由台積電(3008)、聯發科(2454)領軍，當然值得零股投資人長期存股，但是要注意的是今年以來，漲幅已大，不宜做短線進出，而且未必只要業務沾到台積電就是好股，零股投資人要小心。

上市公司長華(8070)從今年7月20日開始，將每股面額10元，調降為1元，目前每股價格從200多元高價，減為22.2元，更加親民，值得零股投資人留意觀察。

台灣證券市場過去為人垢病的問題，如投資人老化、從業人員平均年齡太大，優秀年輕人不願投身股市，甚至因為股價過高，內線交易、人為炒作頻傳，穩定性不足，造成年輕人裹足，如今台灣法治日臻健全，股市弊端大幅減少，而且優質標的不少，殖利率高，如今開放盤中零股交易，大幅降低股市投資門檻，應該是好時機，投資人如果擇優存零股，長期投資存股應該值得。