變相以高額仲介費取信雇主 台灣移民署破獲非法看護仲介集團

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署新北市專勤隊破獲非法仲介集團，以「中文流利、配合度高」的失聯移工作為賣點，吸引許多有照護需求的家庭，集團收取高額照護費用，從中獲取高額不法利潤。

收網時於當場搜扣到帳冊、派工單以及高達新臺幣600萬元現金等證物，全案以違反就業服務法等罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦。

新北市專勤隊日前會同新北警察局新莊分局及新北市政府勞工局，一舉查獲以綽號「老闆娘」為首非法仲介集團，該集團因派工快速、旗下失聯移工中文流利、配合度高，吸引許多急需照護需求的家庭，鋌而走險支付高額仲介費用，聘僱該等失聯移工擔任家庭看護，收費甚至高於合法外籍看護。

新北市專勤隊表示，該非法仲介集團以LINE及網路刊登廣告招攬生意，鎖定許多想聘請外籍看護工的雇主，利用他們需求緊急及無法等待2至3個月申請期間而從中謀取暴利，另一方面則藉由印尼籍仲介介紹在臺灣失聯或想打黑工的同鄉，居間媒合、層層剝削抽取佣金。

（圖/ 移民署新北市專勤隊）

經查發現某些非法雇主每月支付「老闆娘」的看護費用竟高達新臺幣4到5萬元不等，當中遭仲介抽取佣金就高達每月數千至數萬元，長期下來非法獲利十分可觀。

此外，部分雇主為能儘快派工而存有僥倖心態，甚至認為仲介費用如此昂貴，應該不至於是非法仲介，因此對於派來的臨時看護工身分未多加查證，然而後續面臨失聯移工查處時雇主們還可能面臨高額罰鍰，實在是賠了夫人又折兵。

移民署呼籲民眾，聘僱合法的外籍看護需要一定流程及時間，民眾可向合法的醫院及照服機構詢問，切勿輕信來路不明仲介及廣告，聘僱新住民及外籍人士看護時，應核對居留證及依親戶籍資料正本，並拍照存證自保，切勿貪圖方便或便宜而聘請非法失聯移工，因小失大。

本次破獲非法仲介集團同案查獲聘僱失聯移工雇主也依法移送勞工主管機關，並將面臨新臺幣15萬元至75萬元罰鍰，5年內再違反者更可能觸犯刑事責任，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。