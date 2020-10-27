Netflix全新動畫片單公開！將推出16部動畫作品 哥吉拉、環太平洋入列

Netflix動漫首席製作人櫻井大樹出席在日本東京舉辦 的「2020 Netflix 線上動漫祭」，一連公布許多新作消息。 Netflix動漫首席製作人櫻井大樹出席在日本東京舉辦 的「2020 Netflix 線上動漫祭」，一連公布許多新作消息。 (來源 中央社)

Netflix今天在日本東京舉辦線上動漫祭，公布下年度16部上線動畫作品的最新進度，經典怪獸動畫影集「哥吉拉」、以電影「環太平洋」為靈感的新作都將登場。



根據全球影音串流平台Netflix數據，從去年10月截至今年9月，世界各地已有超過1億個家庭曾在Netflix收看動漫節目，收視踴躍度較一年前大幅提升50%。經典動畫作品「七大罪」、「刃牙」也引起全球動漫迷廣大迴響，「七大罪」自推出至今，已在逾70國高居前十大熱門內容。



Netflix動漫首席製作人櫻井大樹接受亞洲媒體線上聯訪時表示，目前Netflix動畫陣容有從遊戲、漫畫、電影等各種素材上做取材。櫻井大樹表示，Netflix未來並無固定著重哪個方向，不會特別發展原創或熱門IP動畫，「重點是要有趣，這才有拍成動畫的價值」。



不過，櫻井大樹透露自己很喜歡少年漫畫雜誌JUMP，對於熱血少年漫畫類型有興趣多嘗試。他也補充，Netflix會持續培育新人才，擴大內容多元性，將與法國的歌布朗動畫學院（Gobelins）合作，並讓獎學金學生加入創意團隊。



在動漫祭宣布預計2021年推出的16部作品，包含日本傳奇怪獸動畫影集「哥吉拉：奇異點」；還有以好萊塢電影「環太平洋」為靈感、由美日動畫公司合作的Pacific Rim：The Black；以及台灣團隊參與的原創動畫「伊甸」，描述一名人類小女孩受兩個機器人扶養長大的感人故事。



還有多部經典日本漫畫將改編成動畫，躍上Netflix平台，包含被翻拍成影劇作品的「羅馬浴場」、「極道主夫」，以及90年代經典漫畫「轟天高校生」、恐怖動畫「天空侵犯」、「JoJo的奇妙冒險」作者作品「岸邊露伴一動也不動」等。



Netflix當紅動畫影集「刃牙」也在今天確認推出主角影集「範馬刃牙」，描寫範馬刃牙與父親範馬勇次郎之間的糾葛恩仇。刻畫日本史上最知名黑人武士傳奇故事、由美國嘻哈樂手Flying Lotus擔綱配樂的全新原創動畫Yasuke也將推出。



除此之外，還有「惡靈古堡：無盡闇黑」、「變形金剛：地球崛起」、「B：彼之初」、「拉拉熊主題樂園大冒險」、Vampire in the Garden及Trese，令全球動漫迷引頸期盼。