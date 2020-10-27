吳宗憲稱打流感疫苗後暈眩 疾管署：速就醫而非上網宣傳

藝人吳宗憲宣稱首次打流感疫苗後連日暈眩，甚至後悔接種。衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天說，民眾接種疫苗後若出現不適，應盡早就醫，有疑慮可通報，而不是上網說。



吳宗憲日前透露，人生第一次打流感疫苗，但是已經打了3、4天，他還是感到暈眩，還自嘲「本身抗體很好，就不要假會」。他有打電話回診所，告知自己的身體狀況，醫師讓他回診，但是因為工作太忙沒空，所以就算了。



此外，台南有民眾在臉書社團「爆料公社」PO文表示，19日帶兒子到小兒科診所施打流感疫苗，之後兒子要跟阿嬤一起到金門旅遊，但從一睡醒就瘋狂想尿尿，幾乎是「5分鐘一次」，但尿量都不多。等兒子旅遊回到台灣後，他立刻帶兒子去泌尿科檢查，但經診斷都沒有任何問題，可是兒子卻始終有頻尿症狀，也疑與流感疫苗有關。



根據疾管署統計，從10月5日開打後至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡案件，包含4例死亡。但死亡個案研判與流感疫苗無關，死因為腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。



還有12件為其他嚴重不良反應及非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，多已康復或追蹤結案。此外還有1件因通報者未勾選尚在釐清中。



莊人祥說，從媒體顯示有些民眾懷疑自身健康狀況與接種流感疫苗有關，可能有些是比較憂慮，但若有類似症狀，應該就醫釐清，而不是上網去說這些事情。



防疫醫師林詠青表示，藝人宣稱接種流感疫苗後發生暈眩，暈眩成因很多，如腦部血流影響或內耳構造問題，或近期如果有病毒感染、使用藥物也都可能造成暈眩，需要醫師臨床判斷及安排必要檢查，才能釐清是否為暈眩及成因。



林詠青說，流感疫苗仿單上確實提到有些接種後出現暈眩，出現頻率大概百分之1至千分之1，不算常見，且暈眩與流感疫苗因果關係還沒有實證證明，只是說接種後觀察到有暈眩情形，一定要先就醫，讓醫師確定診斷。



至於頻尿，林詠青說，以往沒有看過這種狀況，到底是不是時序上巧合，發生相關症狀的民眾應該先去就醫，如泌尿道感染也可能會頻尿，必須請專家釐清。