萬聖節搞變裝 元素自助餐兒童免費、成人9折

萬聖節將近，台南大員皇冠假日酒店元素自助餐將舉辦「萬聖節變裝趴」，2020年10月30日晚餐時段與10月31日午、晚餐時段，凡11歲(含)以下兒童有特殊裝扮者用餐免費、成人裝扮享9折優惠，拍照打卡再送好禮，餐檯上也有多款萬聖造型點心等您來品嚐，搶攻節慶商機。

為了迎接最適合搞怪的萬聖節到來，台南大員皇冠假日酒店為了讓大小朋友，搭配節慶度過不一樣的萬聖節，特別在2020年10月30日晚餐時段、10月31日午、晚餐時段，舉辦「萬聖節變妝趴」，凡有特殊裝扮者成人用餐享9折優惠，11歲以下兒童則是免費用餐，萬聖節搞怪有禮，穿出您的獨特魅力，美食優惠等您來。活動期間拍照打卡上傳台南大員皇冠假日酒店活動頁面再送好禮，每人可獲得德陽艦門票乙張、德陽艦買一送一優惠券乙張以及機器人紋身貼紙乙張。每個餐期限量10組，快放膽大秀搞怪功力吧！酒店西點主廚劉靖晟也精心設計，運用食材與手工製作成應景萬聖節搞怪甜點，讓來到元素用餐的大人小孩都能感受到滿滿的萬聖節鬼魅又趣味的氛圍！以上優惠須另付原餐價10%服務費，且不得與其他優惠合併使用。元素自助餐訂位專線：06-512-1920。

元素餐廳位於台南大員皇冠假日酒店1樓，211座位數，結合時尚與摩登的用餐空間，讓人一進來就徜徉在輕鬆舒適的氛圍當中。以海鮮現點現做、龍蝦、爐烤牛肉、生啤酒無限量吃到飽，讓人大快朵頤，享受高CP值得海陸饗宴。開放式廚房、菜色精緻多樣，中式、西式、日式等250道美味兼具創意的多國料理，讓您盡享登峰造極的美味之旅。迎接萬聖節，元素餐廳將推出搞怪點心與甜點與發送糖果等，歡迎大小朋友一起樂玩萬聖節！