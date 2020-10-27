希爾頓逸林酒店 推「分秒必爭住房優惠」

10秒鐘，可以做什麼？10秒鐘，全球新增了約50名新生兒；10秒鐘，地球繞太陽轉動298公里；10秒鐘，世界紀錄保持人可以跑完100公尺；10秒鐘，也可以幫你搶得住房優惠。台北中山九昱希爾頓逸林酒店DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan推出「分秒必爭住房優惠」只要從希爾頓官網/希爾頓app/電話訂房預訂，入住時大喊「分秒必爭搶優惠」就可以參加挑戰。櫃台提供碼表讓您盲按默數10秒鐘，按中指定區間，就可折抵當次入住房費1000元，還有機會再贏得「逸林滷味1份」，折抵後最低每晚僅1772元即可入住，分秒必爭活動即日起開放預訂，可預訂2020/11/01到12/29的房間。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店繼推出大受好評的斤斤計價住房優惠後，有感於繁忙的現代人要面對工作、家庭、課業…等種種壓力，生活總是被時間追著跑，希望大家每天可以給自己10秒鐘的時間，閉上眼深呼吸，讓自己有一個專屬的喘息時間；或是可以選擇到台北中山九昱希爾頓逸林酒店入住一晚，享受都會中一處放鬆自我的空間，搭配「分秒必爭住房優惠」，讓10秒鐘也有機會化為住房折抵金。

只要從希爾頓官網/希爾頓app/電話訂房預訂訂房，於入住時大喊「分秒必爭搶優惠」，就可以參加挑戰。由櫃台人員提供碼表，盲按默數10秒鐘，按下停止時秒數停留在「00’09”50 – 00’10”50之間(9秒50到10秒50間)」，就可以折抵當次房費1000元；如果按下停止時秒數停留在「00’09”90 – 00’10”10之間(9秒10到10秒10間)」，除了可以折抵房費1000元，還再加碼一份逸林滷味1份(價值420+10%元)。

分秒必爭搶優惠挑戰，每房每晚可以獲得1次挑戰機會，入住2晚則有2次機會以此類推；若預訂2間房入住2晚則有4次挑戰機會以此類推。入住時將統一進行挑戰，依照挑戰成功次數來折抵房價，若挑戰失敗則房價以原本預訂價格做計算。折抵後最低每晚最低只要1772元起，即可雙人入住舒適的逸林客房一晚，使用分秒必爭住房優惠同享希爾頓榮譽客會會員禮遇與房晚點數累積。「分秒必爭住房優惠」即日起開放預訂2020年11月1日～12月29日的訂房，不分平假日皆可使用，訂房可直接從希爾頓官網/手機app預訂，或致電02-6618-2174查詢。

相關住房專案與優惠活動，可上台北中山九昱希爾頓逸林酒店粉絲專頁查詢，亦可致電02-6619-9999由專業人員為您解答；訂房事宜可洽02-6618-2174、02-6618-2177查詢，餐廳訂位可洽02-6618-2168麗餐廳。