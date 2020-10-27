年輕族群存股 應優先考慮總報酬率

近來ETF存股成為年輕族群的熱門話題， 高股息概念更是熱度居高不下的話題。富邦公司治理(股票代號：0 0692)ETF經理人温芳儀指出，目前市場上ESG、 高股息這些熱門ETF的追蹤指數中，指數報酬率(不含息)最高的 不見得是高股息指數，反而是重視財務指標的公司治理100指數， 近5年多報酬率將近48%、年化報酬率有7.72%， 遠優於臺灣高股息指數及MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指 數，顯見投資ETF跟挑選股票一樣， 公司長線獲利能力比殖利率更重要。

温芳儀指出，根據近5年多的資料來看，公司治理100指數近5年 多的年化報酬率(不含息)為7.72%，臺灣高股息指數及MSC I臺灣ESG永續高股息精選30指數分別僅有2.71%、1. 93%，也就是說，高股息指數每年配息的殖利率至少要比公司治理 100指數高出5個百分點以上，累積的總報酬才會比公司治理10 0指數高。

然而，根據2019年資料顯示，公司治理100指數殖利率約5. 44%，高股息指數的殖利率雖然比較高，然而並沒有比公司治理1 00指數高出5個百分點，換句話說， 高股息不見得能夠得到最高的累積報酬。因此溫芳儀建議， 年輕族群存股應該善用年輕就是本錢的優勢， 以長線獲利及成長性來考慮存股標的，存到一定的年限後(如5- 10年)，才能夠累積較高的財富，如追蹤公司治理100指數的富 邦公司治理ETF。

温芳儀表示，近5年多公司治理100指數報酬率遠優於其他高股息 指數，就是因為其篩選成分股的原則相較於高股息指數， 特別重視財務指標，不只是篩選自集中市場中交易量較高、 公司治理評鑑排名前20%的公司， 更重要的是營收及獲利也必須較佳，才能真正選出100檔體質穩健 、且重視永續經營的優質標的。

台股近期於12,200~13,000點區間震盪，由於適逢11 月美國大選、美中科技衝突、海外疫情等不確定因素干擾， 外資資金面觀望，造成台股短線上檔壓力。然而就長期基本面上， 温芳儀認為，由於11月後美國大選終將底定， 預期美國紓困案及政治不確定等因素將隨之明朗， 隨著企業復工以及勞動市場逐漸恢復，在疫情未惡化、 以及明年疫苗有望量產下，預估美國企業仍將維持獲利上修循環， 長線展望仍佳。而在臺灣，除受到美股長期正面牽引之外， 由於美中貿易及科技紛爭，長期下有利於台商供應鏈吸收移轉訂單， 科技業尤其半導體關鍵地位更加鞏固， 因此台股在長期之下仍擁有有利支撐，故長線展望看好不變， 短線即使有所震盪，回遇技術面支撐仍可分批布局， 做為長線投資買點。

ESG、高股息相關指數報酬率(不含息)比較

指數名稱 指數篩選成分股重點 指數價格報酬率 年化報酬率 臺灣公司治理100指數 • 評鑑：公司治理評鑑 • 流動性(刪除日均交易額最小20%) • 財務指標 ✔ 近1年每股淨值 ✔ 近1年稅後淨利 ✔ 近1年營收成長率 47.88% 7.72% 臺灣高股息指數 • 臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中，符合流動性測試標準 • 未來1年預測現金股利殖利率最高30檔 15.13% 2.71% MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 • 評鑑 : MSCI ESG評級系統 • 市值7億美元以上 • 股息殖利率 10.56% 1.93%

資料來源：Bloomberg；資料期間：2015.06. 29~2020.09.30。

註： 以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果， 不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證， 不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。