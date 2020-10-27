導覽APP「遙感林園」11月上線! 帶您暢遊板橋林家花園

全台首創!結合崑曲、京劇與現代科技的導覽APP「遙感林園」 即將於11月7日正式上線，上線後更有四場「說書人導覽」活動， 以新穎方式帶領民眾認識板橋林家花園，走進前世今生的歷史場景!

此互動影音導覽系統由新北市政府文化局與當代傳奇劇場行政總監林 秀偉共同合作，使用微電影拍攝手法，由興傳奇青年劇場演員主演， 重現板橋林家的生活點滴。運用數位科技，捕捉板橋林家歷經清朝、 日治、民國時期，在臺灣經商致富、開枝散葉的家族傳奇。 遊客下載免費APP，走訪園邸內特定景點， 便會自動跳出故事情境影像及語音， 引領民眾感受不一樣的遊園體驗。

「遙感林園」故事情節將圍繞在曾為全臺灣首富林維源身上， 並透過養子林爾嘉的角度，觀看板橋林家如何在戰時組織團練、 與官府合作快速擴張事業版圖。 另也不乏看見林家子弟在園林中與仕紳好友暢聊時事、吟詩作對。 生動的演出影像搭配富含當時時空背景介紹， 讓民眾有平行時空之感，並完成一場古蹟巡禮， 親近傳統藝術同時瞭解板橋歷史。

新北市政府文化局表示，此創新導覽為古蹟解說的一大突破， 將傳統戲劇、古蹟建築、數位科技、微電影與說書人五合一方式， 呈現板橋林家在臺興業，經歷戰亂、繁盛等百年的時空變遷。 期望民眾以不同視角體會林家花園這座可讀、可畫、可聽、 可賞的庭園魅力之所在，更提升對於在地的認同。

11月7日「遙感林園」上線後，特別安排四場( 11月8日下午02:00至04:00；11月14日、12月1 2日、12月26日 下午04:00至06:00 )由說書人帶領的沉浸式體驗，內容含括扮裝遊園及互動時間， 民眾今(27)日起可上網登記參加。邀請市民一同來林家花園， 搭配園邸實景遊覽、身歷其境，探索板橋林家百年來的風華歲月。 更多活動詳情，請上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「 國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」查詢。