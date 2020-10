國泰飯店觀光事業 榮獲「2020亞洲最佳企業雇主獎」

國泰飯店觀光事業繼今年(2020)10月獲頒勞動部勞動力發展署「人才發展品質管理系統(TTQS)」企業機構版銀牌殊榮,再度榮獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎 」(Best Companies to Work for in Asia 2020 Taiwan Edition)。今年從162家參選的台灣企業中脫穎而出,亦是連續3年蟬聯此項殊榮,在45家獲獎的企業中,人才培育規畫與發展深獲國際肯定。

國泰飯店觀光事業以培養優秀熱情的飯店人為已任,致力打造一個多元開放的工作環境。由專責的培訓團隊提供員工相關諮詢,培育具備「格局、專業、熱情、無國界」的飯店專業管理人才。自2016年開始逐步建置人才訓練發展體系,完善職訓合一的制度。2020年,為協助拓展不同管理階層全方位發展,更攜手外部教學平台,提供全方位學習資源。

針對高階主管未來所需面對的課題與能力,規劃參與媒體趨勢論壇,掌握即時知識與資訊潮流。中階主管依實際任務所需,整合各部門人員共同培訓,全面性了解公司運作機制。進而建置培訓中心,藉由實體課程結合虛擬課程,滿足多元化學習需求,以發揮最大效果及價值。並藉由獨特跨品牌及多工職能的組織結構,給予員工有機會至不同品牌服務,提升綜合能力,朝向更高階職涯之路邁進。

為了實踐3C的企業核心價值(改變Change、創新Creative、連結Connection),國泰飯店觀光事業鼓勵員工改變視野,創新及成長。也積極開創國際性飯店管理顧問業務,2018年與全球最大Marriott 萬豪國際集團合作打造嶄新「台北國泰萬怡酒店」。2019年與美國Cartoon Network卡通頻道攜手合作全台唯一卡通頻道聯名旅宿體驗,成為南台灣首屈一指的親子主題飯店。2020年於桃園青埔高鐵特區推出以海洋為設計元素的全新旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店‧桃園館,引領成為國際觀光飯店新指標。國泰飯店觀光事業將持續成長,與員工無私分享、相互傾聽、共同學習,創造充滿溫暖互助、有願景的工作環境。