淡水區農會成立社區照顧關懷據點 農村女力服務社區

為了建構高齡者友善環境， 新北市政府媒合淡水區農會成立社區照顧關懷據點，於今 (27) 日正式揭幕啟用，提供豐富的動、靜態課程與老人共餐活動， 讓銀髮長輩們聚在一起運動、學習與用餐， 促進身體健康及心理滿足，淡水農會也邀請在地銀髮長輩踏出家門， 來關懷據點走走看看，讓生活更健康、更加多采多姿。

現今高齡長者多經歷農村社會， 普遍對於農會具一定信任感及熟悉感， 淡水區農會基於社會關懷責任使命感，與社區志工共同合作， 於農會本部大樓六樓推廣教室正式成立長庚里關懷據點，每周二、 五上午9點至12點開放場館並安排各項關懷活動，如卡拉OK歡唱 、手作DIY、桌遊及銀髮運動課程，讓長輩能開心學習， 幫助長者延緩失智、失能等問題，提升生活品質。同時， 農會也提供場域推動老人共餐， 讓長輩們於用餐時刻能和周圍同齡夥伴互相關懷， 菜餚也由農會精心設計為長者健康把關， 使餐點吃的健康美味又愉快。

淡水區農會總幹事高忠說，淡水農會除致力農業推廣及金融服務外， 近年也積極落實社會責任，希望透過成立關懷據點， 將原有的農民服務擴展到社區服務， 而關懷據點的靈魂人物就是志工隊， 透過志工隊協助帶領各項活動與關懷行動，目前本會農業志工隊共有 52人，平均年齡約63歲，多由在地農村婦女、家政班員參與， 其中志工隊長張淑貞女士已參與志工隊服務多年， 積極參與農會各項公益服務，除了電話關懷社區長者外， 也會定期前往訪視行動不便及獨居長者，甚至與許多長者成為好友， 農會透過關懷據點成立及開設銀色奇肌課程， 讓長者感受更多關懷也鼓勵長者出門參與運動。 經常參與活動的洪素容女士也表示， 希望在地長者能多來農會聊聊天，感受農會的溫暖， 這邊不僅有各式課程開心學習，還能結交新朋友， 讓大家的生活更加愉快。

農業局長李玟表示，新北市各區農會深耕地方， 除了作為農民後盾外，近年也積極拓展社區服務， 除了本次成立關懷據點的淡水區農會外，蘆洲、林口、深坑、 平溪及五股等5區農會也已成立社區照顧關懷據點服務社區長者， 市府未來會積極協助各農會成立關懷據點，鼓勵農村女力踏出農會， 走進社區服務更多長者。