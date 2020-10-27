新課綱全面解析 新北假日講座3000位家長熱情參與

新北市政府教育局與新北市中小學家長協會、 新北市中小學家長會長協會、新北市家長聯合會三大家長團體合作， 於10月辦理假日2場次的新課綱家長宣導活動， 由專精新課綱的板橋高中賴春錦校長、中和高中柯雅菱校長， 以專業、風趣、詳實、 簡易又清楚的向家長們一一說明108新課綱的內涵、 學生學習歷程檔案、大學考招新制及素養試題新趨勢， 吸引超過3000位家長熱情參與。

108新課綱上路，有關「校訂必修」、「多元選修」、「 彈性學習」、「核心素養」、「學生學習歷程檔案」及「 111大學考招」等新課綱政策或名詞，讓學生家長困惑不已， 透過本次新課綱宣導活動，家長反應熱烈良好， 減緩家長對新課綱的擔心與疑慮，綜合座談時面對家長提出的問題， 宣講講師們皆清楚的回應說明，以解決學生與家長的疑慮。

錯過本次宣導活動的家長也別擔心， 本次宣導資料及簡報電子檔案已公告於新北市中等教育資源網（ht tps://se.ntpc.edu.tw/）歡迎家長下載， 另教育局預計109年11月28日再次於三民高中辦理一場新課綱 宣導活動，以及12月左右針對「基礎學科怎麼做課程學習成果」 及「探究與實作要如何呈現」等家長與學生關心的議題， 擴大辦理一場宣導講座，邀請新北的家長踴躍參加， 相關活動訊息及資訊將同步公布於「新北學BAR」臉書粉絲專頁， 歡迎家長按「讚」及加入，即可獲知最新政策及相關活動的訊息。

教育局張明文局長表示為因應108學年度新課綱實施， 教育局特別在63所高中職培訓913名課程諮詢輔導教師提供課程 諮詢，陪伴所有高一新生依自己的性向及興趣選課， 建置學習歷程檔案，為三年後申請大學做好準備。

除課諮教師培訓外，新北市更重視給予專業支持， 因此成立共備社群， 從指導學校完成選課輔導手冊到讓課諮教師間分享演練， 目的就是讓課諮教師能清楚說明每個學校課程規劃的重點， 協助學生面對新課綱的選課挑戰，讓家長安心免煩惱！