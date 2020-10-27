台灣健保25週年　賴清德提下一階段目標

副總統賴清德（中）等出席健保署27日舉辦的健保25週年「健保資料人工智慧應用研討會」 副總統賴清德（中）等出席健保署27日舉辦的健保25週年「健保資料人工智慧應用研討會」 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）我國推出全民健康保險已邁入25週年，健保服務也是長期民眾對政府施政滿意度最高的公共政策之一，副總統賴清德今（27）日出席活動時便表示，健保署下一階段的工作，便是利用過去累積的數以百億筆醫療資料，推動智慧醫療與精準醫療。

賴清德今日上午出席「健保資料人工智慧應用研討會」時表示，健保開辦至今25年，負責相關業務的健保署一路走來相當不容易，不過在大家共同努力下，不僅守護了國人的健康，也提供國人平等就醫的權利，國人對健保滿意度高達九成，是歷屆政府裡最受民眾支持的一項公共政策，對社會的貢獻可見一斑。

賴清德接著指出，面對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，健保署及醫界又搖身一變，扮演不同的角色，而其中健保署擔任醫療後勤總部，在整個防疫過程中，運用國人的健保資料，追蹤個案的旅遊史及接觸史，同時也協助政府發放實名制口罩，成功承擔起守護國人健康的重責大任。

提及健保署下一階段的責任，賴清德則期勉健保署與相關部會、業界、醫界共同努力，好好運用25年來全民健保所累積的650億筆醫療申報資料及23億筆醫療影像資料，推動智慧醫療、精準醫療的發展。

賴清德強調，工業4.0及全球智慧化的時代已經來臨，這對台灣來說是非常好的，在擁有強大的ICT產業與高水準的醫療從業人員等優勢下，因應時代需求推動智慧醫療或精準醫療，是勢在必行的事情。

賴清德表示，此次研討會的目的不僅在於治療疾病、提升醫療品質，也與健康促進、健康照護、疾病治療、產業發展，乃至於國家願景息息相關；他期勉健保署及相關部會除持續鬆綁法令，開放試驗場域跟資料之外，也要更積極地尋求意見，與醫界、產業界相互合作，協助生醫及ICT產業推動精準醫療與智慧醫療。