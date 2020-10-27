八里愛心教養院三重日托中心萬聖節踩街 戴搞怪口罩妝魔作樣到清傳高商討糖吃

「不給糖就搗蛋！Trick or Treat！」八里愛心教養院附設三重日托中心的慢飛天使，精心打扮成小魔女、超人、艾莎公主、魔法師等，戴上萬聖節搞怪口罩，提著南瓜袋勇闖清傳高商搗蛋要糖果，清傳高商校長林怡宏趕緊找了一群同學，捧了一大袋糖果餅乾招呼這群可愛的小鬼。

清傳高商愛心服務社的社員們，在社團老師張淑菁的指導下，自105年起便每周一次到三重日托中心陪伴、餵食慢飛天使，即使在疫情期間也持續幫忙環境消毒打掃，累計有166位同學參與服務，共服務了2,386小時，與慢飛天使建立了深厚的感情，有些同學畢業後進入大學或職場，仍持續關心著這群孩子。

在愛心社長盧莉蓁等人的邀請下，這群慢飛天使在萬聖節前夕到清傳高商討糖吃，小天使們帶來「我愛萬聖節」歌舞表演，可愛的模樣令同學疼惜，連林怡宏校長都受到感染，趕緊拿出糖果來招呼。

身穿美女與野獸故事中貝兒公主裝的小嫻，今年5歲，她在2歲時被診斷出發展遲緩，隨後進入三重日托中心接受療育，因個性靦腆害羞，比較不敢和其他孩子互動，在愛心社志工姊姊的耐心陪伴下，小嫻慢慢的接納和復健，為了獎勵小嫻，志工姊姊特地做了餅乾鼓勵她。在這次踩街活動中，小嫻衝第一個去敲校長的門討糖吃。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，非常感謝好鄰居清傳高商愛心社同學長年的陪伴，讓小朋友感受到滿滿的愛與關懷，也更有勇氣走向社區與人群。發展遲緩的孩子需要外在的刺激，藉由社區互動，可以幫助早療兒童在表達、認知和情緒抒發方面的發展，也歡迎其他志工社團，一起關心陪伴慢飛天使成長。