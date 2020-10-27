狂賀線上旅展破千萬 凱撒旅展現場加碼創雙贏

針對2020台北國際旅展，凱撒飯店連鎖祭出「減少販售品項、增加多元選擇、降低套券門檻」的策略奏效，從10/12的線上旅展開賣至今已突破千萬的好佳績！9家飯店今年僅推出三項強檔商品，買5送1的聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券均是史無前例的超低折扣，足夠誘因讓消費者先買下優惠的商品，再去思考要使用在哪家飯店，成功縮短消費者猶豫不決的時間。價格上展現誠意讓網友激推、鄉民瘋揪團購直接讓線上旅展傳出捷報，對於10月30日至11月2日在南港展覽館盛大展開的2020台北國際旅展現場，凱撒飯店連鎖更有勢在必得的決心，餐券安排限時特賣、住宿券再釋出千元價值回饋衝買氣，以及準備了許多免費的打卡禮、滿額禮衝人氣，盼能在今年的線上旅展與現場旅展拿下「雙贏」！

口碑暢銷的凱撒飯店連鎖聯合餐券套票組，有別往年10張一套的高門檻，今年的限量「精裝版」每套5張3,000元，最低5.9折起的超狂優惠加上低總價好入手，線上開賣後已突破千套！挟此氣勢、乘勝追擊，於旅展現場每日早上10點與下午2點特別安排「凱撒飯店連鎖聯合餐券限時特賣活動」，前50名買兩套再贈送1張，等於平均每張只要545元，排到就是賺到！可選擇老饕推爆的三家「CP值破表的吃到飽」餐廳：台北凱撒-Checkers自助餐廳、台北凱達-百宴自助餐廳及板橋凱撒-朋派自助餐廳，以及墾丁凱撒-蘭苑餐廳。多元選擇加上超低折扣，是今年ITF旅展必買餐券！

凱撒飯店連鎖今年首度推出的聯合住宿券每張只要2,500元，適用全台9家飯店！不但是空前絕後的價格，更祭出買5送1的超狂回饋，等於每晚只要2,083元的驚喜優惠價！因應安心旅遊千元補助結束，「台北凱撒大飯店」、「台北凱達大飯店」與「凱旋酒店」更直接宣布聯合住宿券加碼房型升等與早餐等超過千元的價值回饋，讓民眾直呼太貼心！聯合住宿券中的趣淘漫旅品牌「趣淘漫旅-台北」、「趣淘漫旅-台南」以及今年6月新開幕以繽紛熱氣球為主題的「趣淘漫旅-台東」則是特別加碼，使用兩張券連住兩晚，另贈趣淘漫旅三館通用平日住宿券乙張（期限6個月）。此外，憑2張券可入住城市度假聖地的「板橋凱撒大飯店」與國境之南的度假天堂「墾丁凱撒大飯店」。買越多省越多，歡迎大家一起揪團買起來~讓國旅繼續爆棚！另外還有趣淘漫旅-台南推出的「CHAM玩一日券」每張僅需1,200元，邀大家展開一場華麗的冒險之旅！

為慶祝凱撒飯店連鎖第十家飯店「趣淘漫旅-台東」今年開幕，特別搬入充滿童趣繽紛的熱氣球主題網美牆，融入凱撒飯店連鎖旗下9間飯店的時尚感元素，將成為旅展現場最大亮點，拍照打卡免費送純天然的莫凡彼冰淇淋一盒(定價90元)或瑞士喜諾Hero三入草莓果醬組(定價75元)，邀請各路網美、文青們至凱撒飯店連鎖(攤位編號：I104)拿好禮！旅展現場除拚人氣更要拚買氣，單次購買萬元以上，加碼贈送三大精選伴手禮：台北凱撒的少奶奶檸檬蛋糕、板橋凱撒的陳醋蘿蔔+黃金泡菜雙醬禮盒、台北凱達的蔓越莓奶酥糖！