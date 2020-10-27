2020台北國際旅展 晶英國際行館線上獨家開展

一年一度的「ITF台北國際旅展」即將開展，疫情限制旅人海外旅遊計畫，但也加乘國內旅遊的旺盛買氣。國旅熱潮當前，由御盟集團經營的晶英國際行館不僅響應年度旅遊盛事，也為個人或企業年終送禮推薦質感上乘之選：即日起至11月2日線上獨家開賣，擁有全景落地窗自然採光、24坪完整起居空間，假日入住不加價的《御質行驛雙景大床套房住宿券》及《Ukai-tei Kaohsiung暖心悅饗餐券》，晶英國際行館以無微不至的款待之心，結合高端旅宿服務與極致餐飲，邀您出發海洋之都高雄享受港都暖陽，零距離品嚐來自日本UKAI原汁原味的極致美味，體驗身心平衡的療癒旅程。

高雄於2018年獲世界最大旅遊指南「孤獨星球」(Lonely Planet)評選為全球十大最佳旅遊城市第五名，而與晶英國際行館同屬御盟集團的金馬賓館當代美術館，也同樣名列「孤獨星球」(Lonely Planet)推薦，獲選為高雄必訪藝術景點。蛻變中的高雄興起藝術觀光熱潮，於近幾年發展出多處絢麗打卡熱點：國際級衛武營國家藝術文化中心，及座落亞洲新灣區、近期綻放絢爛燈彩，預計於2021年4月正式啟用的高雄流行音樂中心等知名景點，皆象徵高雄已從工業城市優雅轉型為藝文觀光的壓軸之都，除展現港都兼容並蓄的多元面貌，更為繁華都心提供潛心靈的藝術療癒之旅。

相較於北台灣氣候濕冷多變，屬於南台灣的艷陽依舊盛情待客，位於高雄的晶英國際行館以最宜人的氣候帶您尋覓城市隱密之所，首推《御質行驛雙景大床套房 純住房住宿券》，兩天一夜$7,999即可享有24坪完整起居空間，從遼闊窗景流瀉的自然採光、安格拉灰大理石與正北美橡木等天然客房元素，細緻溫暖的氛圍提供旅人悠閒放鬆、閱讀風景的寧靜，於12月30日前平日入住更可至雲垂酒吧享受絕美高空夜景的調酒招待禮遇；若選擇旅展期間限定$9,900的優惠價格入住《御質行驛雙景大床套房 含早餐住宿券》，則可於翌日風光明媚的早晨，在雲垂樓眺望港灣景致享用養生晨食。

晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung除了是UKAI在海外的首間據點，更是自1964年創立以來首度同時將三種不同飲食型態共同呈現的餐廳。而Ukai Kaiseki懷石料理開幕迎賓至今，也成為全台饕客指定品嚐、高雄首屈一指的日本正宗料理餐廳，為與更多饕客分享對極致餐飲的悸動，首次推出每張面額$2,000元的《Ukai-tei Kaohsiung暖心悅饗餐券》，以免服務費之禮遇品嚐細緻優雅的【懷石料理午餐】或精準掌握火候與食材特性獻上的【Grill Ukai西餐晚餐】套餐乙客，貴賓更可依時段或喜好隨心選擇、以補足差額的方式享有米其林星級血統的日本國宴級Ukai-tei鐵板燒套餐，更多資訊請洽07-9730189由專人服務。在這個迎接歲末、充滿欣喜暖意的時刻，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung敬邀四方饕客品嚐各式鮮活海鮮及山野珍饈，以極致美味溫潤脾胃療癒身心。