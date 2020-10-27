【史上最狂！】迪士尼獨家光雕秀 x 48座燈光裝置藝術 台灣新北耶誕城11/13驚喜開城！

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）連續舉辦10年的「新北歡樂耶誕城」將於11月13日驚喜開城，為期52天創下歷年最長活動時間。

今年首次以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，充滿迪士尼風味的耶誕佳節，更將燈區從新北市民廣場，擴大至府中商圈。，並規劃最受小朋友歡迎的「童趣嘉年華」、「巨星耶誕演唱會」等一系列豐富活動，讓民眾在國內也能感受到滿滿的異國浪漫氛圍。

新北市長侯友宜表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，讓許多民眾無法出國，他要替無法出國的孩子們圓夢，這次特別與華特迪士尼公司攜手合作，打造全台唯一的迪士尼光雕秀，讓大家在國內也能感受到滿滿的異國浪漫氛圍。

歡慶新北歡樂耶誕城邁向第10年，這次特別與華特迪士尼公司攜手合作，打造全台唯一的迪士尼光雕秀（圖/ 新北市政府）

新北市觀旅局長張其強表示，今年「全臺面積最大光雕秀」，結合迪士尼經典童話，打造全臺唯一的迪士尼3D光雕雷射投影秀，搭配迪士尼全新編曲，來自新加坡的光雕技術團隊，結合十部風格迥異、各自精彩的迪士尼動畫，將其「映上」新北市政府大樓外牆，讓大小朋友穿梭極受歡迎的迪士尼經典故事中。

技術團隊今年更史無前例，將光雕投影主秀與整個市民廣場光環境連動，透過 LED延伸主秀表演，創造出360度多層次立體的聲光體驗。

主辦單位結合新北市知名地標耶誕樹與360度巨型機械裝置，打造「夢幻音樂盒」，迪士尼公主肖像躍上浪漫燈箱，載滿耶誕祝福的小火車，也會隨著主燈秀展演定時發車，搭配多媒體聲光效果震撼演出。

新北市觀旅局表示，今年燈區範圍也首度延伸到府中商圈，四大燈區總計48座裝置。主燈「魔豆‧魔豆」，設計靈感源自知名童話「傑克與魔豆」，全區以黃橙色燈飾為主色，用大型造景打造「綺麗幻境」、「輕舞飛揚」等光環境。

此外，新北市民廣場外圍人行道上，今年也以迪士尼經典故事為主題，利用繽紛可愛的迪士尼燈飾，打造「童話夢幻燈區」，包括「愛麗絲大道」、「霓裳大道」、「時光大道」、「浮光大道」等燈飾區。

新北市觀旅局表示，「2020新北歡樂耶誕城」每周末都有系列活動，如11月14 日至11月15日為深受小朋友喜愛的《童趣嘉年華》、12月12日至12月13日為最受矚目的《巨星耶誕演唱會》，另外還有耶誕市集、毛寶貝幸福耶誕趴等精彩活動。

新北市政府呼籲，新冠肺炎疫情仍未平息，大家在無法保持社交距離的狀況下，務必戴上口罩、勤洗手，配合工作人員指引，落實防疫工作。