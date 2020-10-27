南台灣肉燥飯節正式開跑•邀高雄市與其他縣市參賽　台南市長黃偉哲 「絕對厲害•不怕貨比貨！」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄和台南兩個城市，日前為肉燥飯互相叫陣，繼高雄宣布舉辦肉燥飯爭霸賽後，台南也不甘示弱。市長黃偉哲今天(27日) 宣布將於11月及12月分別舉辦爭霸賽及嘉年華，邀請其他縣市來一場肉燥飯PK大賽。

圖/台南市府官網 根據新聞稿，台南市長黃偉哲今(27)日在記者會敲鑼(上圖, 台南市政府) ，正式宣布肉燥飯節系列活動正式開跑，現場肉香四溢，市議員李宗翰，洪玉鳳，蔡淑惠等多人都到場品嚐香噴噴的肉燥飯，黃偉哲說：「台南肉燥飯絕對厲害，不怕貨比貨！」

中央社引述黃偉哲接受媒體聯訪時表示，台南肉燥飯節夢想成真，將分別於11月及12月各辦一場，11月先邀請台南達人、職人、餐飲學校競爭，12月則是邀請其他縣市享有盛名的肉燥飯來場嘉年華，不比名次，不評審，由市場機制決定誰才是肉燥飯的人氣王。

黃偉哲說，屆時高雄的肉燥飯冠軍隊伍已經產生，他歡迎其他縣市來台南參加肉燥飯嘉年華，來場「華山論肉燥」。

台南市政府規劃：

■「台南肉燥飯爭霸賽」將於11月21日登場，分為名店組及創意組，廣邀各地烹煮肉燥飯好手參加，同時舉辦台南肉燥飯店家品嚐活動。比賽地點: 新營區民治市政中心。

■「台南肉燥飯嘉年華」預定12月6日揭幕，進行肉燥飯的城市交流比賽。地點: 南紡夢時代，歡迎全國民眾踴躍參加，

台南市政府農業局人員說，市府今年已推出「台南肉燥攻略地圖」，收集全市701家和肉燥相關店家，讓觀光客走到哪兒吃到哪兒，完全不用擔心會漏掉任何一家肉燥美食名店。

市長黃偉哲還說，因應台灣2021年即將開放美豬進口，市府為加強推廣使用國產豬肉，搭配台南優質好米，發揚台南市肉燥飯大眾食用文化，將於11月21日舉辦肉燥飯節，屆時將邀請餐旅學校、農會等民間高手，還有在地的肉燥飯商家，大家一起來PK一較高下。

針對高雄提出要跟台南比拼肉燥飯、虱目魚、牛肉和溫泉，黃偉哲表示肉燥飯、虱目魚、牛肉都只是台南美食的一小部分，台南美食包羅萬象，上至餐廳飯店，下至巷仔內美食，歡迎全民一同來探索。

農業局長謝耀清表示，「台南肉燥飯爭霸賽」歡迎全國烹煮肉燥飯好手共襄盛舉，更歡迎各地民眾來台南旅遊、洽公或訪友的時候，多吃幾碗肉燥飯，共同支持國產豬肉及台南在地好米。

台南市養豬協進會理事長曾勝誠說，國產豬肉品質優良，用國產豬肉烹煮的台南肉燥飯特別好吃，值得推薦給消費者，除了希望市民朋友多吃，也邀請各地民眾來台南享用肉燥飯美食。