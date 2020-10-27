Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館 推出「歡樂澎湃火雞派對組」加碼再享龍蝦買一送一

年底即將來臨，氣溫微涼卻也充滿了過節歡慶的氣息，每到11月第四個星期四，為西方的感恩節，正是開啟歲末年終三五好友歡聚的重要時刻，讓欣喜的氛圍一路延伸到聖誕跨年！Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館自11月1日至12月31日止，應景推出「歡樂澎湃火雞派對組」4,388元，內含以低溫爐烤長達8小時、重達約6公斤的美國進口火雞，派對組合附上同樣充滿歡慶感的威靈頓牛排，及甜菜根紅藜麥翠綠沙拉、義式烤綜合時蔬、松露馬鈴薯泥、蜂蜜裸麥麵包、主廚特製肉汁、蔓越莓醬、手工焦糖蘋果派。另可加價購爐烤波士頓龍蝦每只1,800元買一送一優惠，也提供低溫爐烤肋眼牛排5,800元做選擇，用最豐盛的海陸盛宴，表內心最深感謝歡慶之情！凡購買歡樂澎湃火雞派對組，即贈送美福與插畫家WHOSMiNG聯名保溫袋(價值1,500元)一只，讓美味的溫度持續蔓延。

於11月15日(含)前訂購「歡樂澎湃火雞派對組」並完成付款，即可享「火雞兩小時到貨免費快送」早鳥優惠服務 ，提供單一訂單享單一地點指定區域(含台北市內湖科學園區、信義區、松山區)免費配送到府，不用出門即可享用火雞盛宴。

此外，11月26日至29日四天，Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館的義式沙拉吧餐檯上，也供應「低溫爐烤火雞」，凡前來用餐的賓客，點用義式沙拉吧即同享感恩節的經典美味！

醃製一日加上低溫燜烤長達8小時 「32小時」的等待成就多汁細緻火雞肉質

由美福餐飲陳重光行政總主廚嚴選每隻重達6公斤左右、且肉質肥厚的美國進口火雞，雞胸內填入多種蔬菜與香料，吸附自然食材的香甜；再以芥末醬、迷迭香、蘿勒等獨家配方醃製一日，使火雞肉質更為入味柔軟；緊接放進低溫燜烤箱長達8小時，以低溫烤製的方式一點一滴鎖住鮮美雞汁與油脂，慢烤火候使肉質細緻，外皮香酥且色澤可口。出爐瞬間香氣四溢逼人、肉汁豐盈，顛覆火雞易顯乾柴的鮮嫩感受。陳主廚更特製以蔓越莓、野莓及檸檬勾勒調和而成，獨具風味的「蔓越莓醬」，讓您搭配火雞肉別有一番解膩的酸香滋味。

每只派對組合皆含兩份「威靈頓牛排」，相傳威靈頓牛排起源英國，最早追溯出現在滑鐵盧戰役的慶功餐桌上，為歡慶勝戰凱旋歸國的慶祝料理，象徵歡聚慶祝之意濃厚。選用澳洲菲力牛排，鋪上炒香的特製蘑菇醬，最外層以酥皮包裹烘烤；酥皮奶油香氣結合蕈類鹹香與菲力軟嫩口感，使入口層次濃郁堆疊，滿足感受讓歡慶佳節時刻多了更暖心的選擇。「歡樂澎湃火雞派對組」4,388元自11月1日至12月31日止接受訂購，凡購買歡樂澎湃火雞派對組即贈送「美福與插畫家WHOSMiNG聯名保溫袋(價值1500元)」一只，蓄熱維持溫暖上桌！

首創指定區域「火雞限時兩小時到貨免費快送」感恩節驚喜服務！

今年Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館搭配快送平台，首創推出感恩節驚喜服務「限時兩小時到貨免費快送」，凡於11月15日(含)前訂購「歡樂澎湃火雞派對組」並付款完成，單一訂單可享單一地點指定區域內 (台北市內湖科學園區、信義區、松山區)即可享用此服務服務。讓您不必親自取貨，及可品嘗到熱騰騰的感恩歡慶大餐！