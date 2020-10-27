台灣爆出4起接種流感疫苗後死亡個案　疾管署：接種計畫不喊卡

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）我國流感疫苗接種不良事件通報截至26日，有4名銀髮族接種後死亡，但經初判其症狀和死亡原因後，死因與患者自身慢性病較有關，因此專家建議維持現行接種政策。

疾管署指出，截至10月26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院/危及生命或死亡之案件，症狀或診斷包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難、急性心肌梗塞、蜘蛛膜下腔出血、急性中風等，餘12件為其他嚴重不良反應。

另外，非嚴重不良反應50件，症狀包括頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等，多已康復或追蹤結案，此外另尚有1件因通報者未勾選尚在釐清中。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，目前4名通報接種流感疫苗後死亡個案，年齡介於62歲至77歲，專家研判死因多是心血管疾病，包含腦出血、心肌梗塞，認為和接種流感疫苗沒有直接關係。

這4名死者接種的疫苗，有3人是賽諾菲疫苗，1人是國光，平均在接種3到10天後死亡。

疾管署副署長莊人祥今天下午在記者會表示，疾管署昨(26)日晚間召開衛生福利部預防接種受害救濟審議小組及傳染病防治諮詢會專家諮詢會議，對於近日韓國發生多起疑似接種流感疫苗後死亡事件及國內通報之流感疫苗接種嚴重不良事件進行討論。

莊人祥指出，韓國調查結果顯示該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計畫，目前除新加坡採行預先停止兩款流感疫苗使用外，無其他國家暫緩執行流感疫苗接種作業，至於國內通報之嚴重不良事件及死亡個案，經與會專家初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，因此建議維持現行之流感疫苗接種政策。