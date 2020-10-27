【台灣人看美大選】53%樂見川普連任、54%不擔憂拜登執政台美關係倒退

美國共和黨總統候選人川普（左）及民主黨候選人拜登（右）（美聯社圖片） 美國共和黨總統候選人川普（左）及民主黨候選人拜登（右）（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）美國大選進入倒數一周，美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前在民調中大幅領先，面對友台的共和黨川普政府恐失勢、白宮恐變天，逾半台灣民眾對於未來的台美關係發展卻老神在在不擔憂，儘管如此，逾半民眾仍樂見美國川普總統連任成功。

台灣民意基金會27日發布最新民調，此次民調聚焦中天撤照、兩岸關係、以及即將到來的美國總統大選上。基金會董事長游盈隆表示，今年美國大選可說是1789 年以來最奇特、不安且不快樂的一場總統選舉。自年初，武漢肺炎疫情全球大流行，重創美國社會與經濟，迄今已超過870 萬人確診，近23 萬人死亡，失業人口一度飆升到14.7%，直逼1929 經濟大恐慌的年代，對尋求連任的共和黨籍總統川普構成極為嚴厲的挑戰。

不過，川普總統任內，台美關係急遽升溫，不論是美國國會或行政部門都對台灣伸出空前友好的雙手。在國會方面，參眾兩院通過琳瑯滿目的眾多友台法案，包括台灣旅行法、台灣國防評估委員會法、台灣國際參與法案、亞洲再保證倡議法案、2019 國防授權法案、2019 台灣友邦國際保護及加強倡議法、以及最近眾議院提出的「中國工作小組法案」，讓台灣人感到很窩心。行政部門方面，美國高層官員接連訪台，包括衛生部長阿札爾、國務院次卿克拉奇，是1979 年斷交後首見；美軍經常性巡戈台海等台灣周邊海域空域，反制中國解放軍；軍售台灣先進武器等等，皆讓台灣人民普遍感受到台美關係空前良好，對川普的好感度也自然增加。

游盈隆接著說，問及「是否樂見到川普總統連任成功？」結果發現有21.7%非常樂見，31.3%還算樂見，17.6%不太樂見，13.9%一點也不樂見，15.5%沒意見、不知道、拒答。換言之，有五成三受訪民眾樂見川普連任成功，約三成二持否定態度，兩者差距21個百分點，樂見人數也高於8月調查結果的5個百分點。再從政黨傾向看，民進黨支持者中，約八成二樂見川普連任成功，一成一不樂見；國民黨支持者中，約一成九樂見，七成不樂見。

當民眾被問到若川普連任失敗，民主黨籍總統候選人拜登贏得大選，是否擔憂未來台美關係會倒退？結果發現，僅11.6%表示非常擔憂，26.6%有點擔憂，33%不太擔憂，20.6%一點也不擔憂，8.3%沒意見、不知道、拒答。換言之，受訪者有三成八會擔憂拜登當選台美關係會倒退，約五成四不擔憂，不擔憂的人比會擔憂的人多16 個百分點。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，訪問期間是2020 年10 月19-20 兩天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1080 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98 個百分點。