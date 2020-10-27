美國大選前強度關山？ 川普提名保守派大法官宣示就職

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）為了讓保守派在最高法院中取得絕對優勢，川普與共和黨搶在總統大選將舉行的一週前，以極快的流程跑完提名與確認的程序，成功讓新的大法官人選巴雷特（Amy Coney Barrett）在26日宣示上任，外界擔心，這將讓未來的法律解釋進一步朝保守一方傾斜。

儘管民主黨多次呼籲，應在選舉後讓獲得新民意基礎的總統來決定此一大法官職位的空缺，一些民主黨議員甚至不惜威脅，如果共和黨蠻幹，民主黨在大選中獲勝的話，將直接增加最高法院法官的席次，以平衡保守派與自由派大法官之間的差距，儘管如此，共和黨仍在一人跑票、民主黨全員反對的情況下，以52票贊成對48票反對確認了巴雷特的資格。

巴雷特是美國史上就任時年齡最輕的大法官，其擔任法官的年資也沒有很長。外媒報導，巴雷特是「憲法制定者原旨」的憲法原典主義者，她與主張憲法應該適時修正、與時俱進的自由派主義者格格不入，加上她又是一名虔誠的天主教徒，且擔任過「保守主義旗手」大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）的助理，自由主義者認為其支持擁槍、反墮胎、反同、反移民的立場將影響法律詮釋。

現階段，最高法院的組成已經往保守派的方向傾斜，九名大法官中，僅剩布雷耶(Stephen Breyer)、索托瑪約(Sonia Sotomayor)、凱根(Elena Kagan)三人傾向於自由派，托馬斯(Clarence Thomas)、阿利托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)與最新的巴雷特等五人都是堅定的保守派。

首席大法官羅勃茲(John Roberts)的立場雖傾向保守，卻有多次與自由派合作的歷史，常被認為是獨立在自由、保守派以外的關鍵搖擺票，然而，搖擺票成為關鍵的前提，是9名大法官中保守與自由兩派各有4人，在如今保守派已經取得絕對優勢的情況下，就算羅勃茲在詮釋上願意與自由派站在一起，也很難影響最終的結果。

雖然巴雷特表示其個人立場並不會影響她在法條詮釋上的專業，外界仍擔心，巴雷特的上任，將讓自由派在歐巴馬健保(ObamaCare)、墮胎權，甚至是與選舉息息相關的選票驗票問題等議題上居於劣勢。