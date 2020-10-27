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【緣來就是你】台灣阿里山管理處進軍婚慶市場　新人可在神木下舉行婚禮、收到滿滿賀禮

10月25日舉辦的第14屆「阿里山神木下婚禮」，新人們都與阿里山淵源深厚，有的在阿里山第一次約會、有的在阿里山求婚、也有熱愛阿里山大自風光者，緣份都從阿里山開始。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/27 15:24
圖為第14屆「阿里山神木下婚禮」 (www.taiwan.net.tw/)
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圖為第14屆「阿里山神木下婚禮」 (www.taiwan.net.tw/)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處) ，10月25日於阿里山香林神木平台盛大舉行第14屆「阿里山神木下婚禮」，累計截至目前已有兩百餘對海內外新人在阿里山見證愛情。

圖/阿里山 新印象臉書

阿里山管理處為新人準備兩天難忘的深度遊程 (www.taiwan.net.tw/)

今年參與的15對新人來全台各地，包括1對異國婚(屏東排灣族女與捷克男)、2對銀婚(結縭38年、31年)12對國內新人。

這些新人當中　不乏曲折感人的戀愛過程:

★例如排灣族女孩與捷克男孩有緣千里來相會，於工作時相識相戀，選擇於阿里山見證共度一生。

同甘共苦結婚38年的銀婚夫妻終於有一場正式婚禮，與最愛爬山的先生在神木下結婚，別具意義。

★結婚31年的銀婚爸媽與今年剛結婚的女兒女婿相約參與，兩代新人神木下幸福傳承

★另有去年(2019) 參加星光婚禮的民眾，推薦姐姐、妹妹參加今年神木下婚禮，姐妹們都在阿里山的見證下幸福啟程

★還有阿里山鄒族咖啡王子與太太透過咖啡相伴相持，在香林神木下立下誓約。

新人們都與阿里山淵源深厚，有在阿里山第一次約會、有的決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、或是熱愛阿里山大自然風光等，緣份都從阿里山開始，也在獨一無二的阿里山神木婚禮中，繼續相守一生的旅程。

25日當天活動由交通部觀光局國民旅遊組組長莊靜真、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處處長張岱、嘉義縣文化觀光局副局長李茂鐘、嘉義縣議會議員武清山、阿里山鄉公所鄉長杜力泉、阿里山鄉民代表會主席林清良、代表徐子豪、嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩、嘉義縣新住民茶藝協會理事長魏珍群、在地理事長及村里長等來賓及親人祝福下，完成浪漫滿分的證婚儀式。

阿里山管理處(交通部觀光局阿里山國家風景區管理處)處長馬惠達表示，阿里山管理處為新人準備兩天難忘的深度遊程:

第一天開始，一起幸福手作團茶，從中體會同心協力不分彼此的堅定情感；體驗原民特色的鄒族婚禮，並合作手洗愛玉、品嘗酸甜調和如同婚姻，一路留下特色婚拍紀念，未來可時時回憶；

第二天於神木下婚禮，迎來新人一對對浪漫進場，接著證婚儀式約定相伴一生，在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物；儀式後享用幸福午宴及進行阿里山森林系浪漫婚拍。

除了參加神木下婚禮儀式與體驗遊程外，主辦單位更準備了滿滿的新人好禮，來吉手作音樂盒、特色團茶、阿里山咖啡與甜在心紅茶，另有長期合作店家加碼的好禮（山木島、黑豆桑、火車餅…等）規劃豐富的結婚賀禮，此外更獻上更多來自阿里山的祝福!

阿里山管理處歡迎好事將近的新人來報名神木下婚禮神木下貳部曲-星光下婚禮，讓阿里山開啟新的愛情里程碑。

另外阿里山管理處也以浪漫阿里山為品牌印象，融合櫻花、紫藤、星空等地景及特色金磚包裝，共開發出9款兼具唯美風格與品質精實的、茶、咖啡、米餅內容的婚禮小物進軍結婚市場: 婚禮小物「金磚」，是來自奮起福的手作米餅，有著美好祝福寓意「吃米香嫁好尪」，搭配單包裝金磚禮盒設計，更有「金磚稻喜」濃濃喜氣，來自阿里山瑞里歷經茶世家三代的「茗園茶叁代」、樂野主打高海拔茶葉的「ZENGIN然井茗露x阿里山霧很濃」、太興象徵候鳥相伴的「鷺露Look Tea」、太興日常甘甜滋味的「晉揚欣茶庄」、太興美好本質的「林韻茶園」。

不但如此，還有來自瑞里社區「小公主咖啡」的耳掛咖啡，咖啡為海拔1000~1100高山種植及「青葉咖啡莊園」水洗、蜜、日曬處理的三種掛耳式咖啡；碧湖社區「琥珀社咖啡莊園」的濾掛咖啡。歡迎全台婚慶業者及新人接洽選購「阿里山婚禮小物」，帶回阿里山的滿滿祝福！

更多活動內容介紹

請至阿里山國家風景區官網

或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢
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