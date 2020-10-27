【緣來就是你】台灣阿里山管理處進軍婚慶市場　新人可在神木下舉行婚禮、收到滿滿賀禮

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處) ，10月25日於阿里山香林神木平台盛大舉行第14屆「阿里山神木下婚禮」，累計截至目前已有兩百餘對海內外新人在阿里山見證愛情。

圖/阿里山 新印象臉書

阿里山管理處為新人準備兩天難忘的深度遊程 (www.taiwan.net.tw/)

今年參與的15對新人來全台各地，包括1對異國婚(屏東排灣族女與捷克男)、2對銀婚(結縭38年、31年)、12對國內新人。

這些新人當中 不乏曲折感人的戀愛過程:

★例如排灣族女孩與捷克男孩有緣千里來相會，於工作時相識相戀，選擇於阿里山見證共度一生。

★同甘共苦結婚38年的銀婚夫妻終於有一場正式婚禮，與最愛爬山的先生在神木下結婚，別具意義。

★結婚31年的銀婚爸媽與今年剛結婚的女兒女婿相約參與，兩代新人神木下幸福傳承。

★另有去年(2019) 參加星光婚禮的民眾，推薦姐姐、妹妹參加今年神木下婚禮，姐妹們都在阿里山的見證下幸福啟程。

★還有阿里山鄒族咖啡王子與太太透過咖啡相伴相持，在香林神木下立下誓約。

新人們都與阿里山淵源深厚，有在阿里山第一次約會、有的決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、或是熱愛阿里山大自然風光等，緣份都從阿里山開始，也在獨一無二的阿里山神木婚禮中，繼續相守一生的旅程。

25日當天活動由交通部觀光局國民旅遊組組長莊靜真、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處處長張岱、嘉義縣文化觀光局副局長李茂鐘、嘉義縣議會議員武清山、阿里山鄉公所鄉長杜力泉、阿里山鄉民代表會主席林清良、代表徐子豪、嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩、嘉義縣新住民茶藝協會理事長魏珍群、在地理事長及村里長等來賓及親人祝福下，完成浪漫滿分的證婚儀式。

阿里山管理處(交通部觀光局阿里山國家風景區管理處)處長馬惠達表示，阿里山管理處為新人準備兩天難忘的深度遊程:

▲第一天開始，一起幸福手作團茶，從中體會同心協力不分彼此的堅定情感；體驗原民特色的鄒族婚禮，並合作手洗愛玉、品嘗酸甜調和如同婚姻，一路留下特色婚拍紀念，未來可時時回憶；

▲第二天於神木下婚禮，迎來新人一對對浪漫進場，接著證婚儀式約定相伴一生，在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物；儀式後享用幸福午宴及進行阿里山森林系浪漫婚拍。

▲除了參加神木下婚禮儀式與體驗遊程外，主辦單位更準備了滿滿的新人好禮，來吉手作音樂盒、特色團茶、阿里山咖啡與甜在心紅茶，另有長期合作店家加碼的好禮（山木島、黑豆桑、火車餅…等）規劃豐富的結婚賀禮，此外更獻上更多來自阿里山的祝福!

阿里山管理處歡迎好事將近的新人來報名神木下婚禮及神木下貳部曲-星光下婚禮，讓阿里山開啟新的愛情里程碑。

另外阿里山管理處也以浪漫阿里山為品牌印象，融合櫻花、紫藤、星空等地景及特色金磚包裝，共開發出9款兼具唯美風格與品質精實的、茶、咖啡、米餅內容的婚禮小物進軍結婚市場: 婚禮小物「金磚」，是來自奮起福的手作米餅，有著美好祝福寓意「吃米香嫁好尪」，搭配單包裝金磚禮盒設計，更有「金磚稻喜」濃濃喜氣，來自阿里山瑞里歷經茶世家三代的「茗園茶叁代」、樂野主打高海拔茶葉的「ZENGIN然井茗露x阿里山霧很濃」、太興象徵候鳥相伴的「鷺露Look Tea」、太興日常甘甜滋味的「晉揚欣茶庄」、太興美好本質的「林韻茶園」。

不但如此，還有來自瑞里社區「小公主咖啡」的耳掛咖啡，咖啡為海拔1000~1100高山種植及「青葉咖啡莊園」水洗、蜜、日曬處理的三種掛耳式咖啡；碧湖社區「琥珀社咖啡莊園」的濾掛咖啡。歡迎全台婚慶業者及新人接洽選購「阿里山婚禮小物」，帶回阿里山的滿滿祝福！

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