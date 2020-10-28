〈時評〉日本福島核廢水入海　台灣政府應嚴正關切

日本政府決定將福島第一核電廠123萬噸核廢水排入大海，引起鄰近國家恐慌，台灣亦在嚴重影響範圍之內，政府應向日本表達嚴正關切並反對，否則汚染海洋生物，影響漁民生計，人民將無魚可吃，茲事體大，不容漠視。

由於核廢水含有大量碘－131、銫－134、銫－137、氚等放射性物質，其中氚最嚴重，排名入海洋根本並沒有辦法清理，如果進入海洋生物體內，將有嚴重影響，再進一步從魚類食物鏈進到人體，傷害深遠，根本無法治療，將造成太平洋以及沿岸國家重大傷害。日本此舉已引起中國、韓國強烈不滿及抗議。

日本全漁連亦已表達反對，會長岸宏向日本政府農林水產省抗議，他說，此舉不僅將遭受外界負面觀感，恐怕也會對漁業帶來毀滅性影響，造成漁民將不再有漁獲維生，日人也無安全魚類食物可吃，實不宜將核廢水排入大海。

綠色和平資深核能專家蕭恩．柏尼指出，東京電力公司已經承認確有可以興建汚水儲存槽的土地，卻為節省成本，要把核汚水排入太平洋，非常不應該。綠色和平組織堅決反對日本將核廢水排放大海。

他指出，最新研究報告指出，過去福島核一廠產生之核廢水，曾經造成東海海域銫－137及氚大幅上升，嚴重影響台灣海峽海域安全，此區也恰好正是台灣漁民之漁區，不容漠視。銫－137及氚的半衰期是30年，至少要300年才不會對環境造成太大的問題，現在還是在危機初期，未來還有數百年挑戰，日本政府要有長期的眼光解決問題。

福島核電廠排放輻射汚水，危害範圍廣達海洋5000公里，包括夏威夷群島。台灣距離日本才2100公里，正是嚴重影響範圍，2011年3月11日，東日本大地震後，核一廠之核廢水大量流入太平洋，海洋生物頻頻發現突變物種，影響非常嚴重。當時發現5個月後，加州海域捕獲的鮪魚，體內竟然也含有福島核電廠排放之放射線物質，遑論台灣漁獲，影響更大。

韓國政府表示，高度重視日本將排放核廢水入海之擧動，已立即啓動以國務調整室為中心的跨部門應對機制，將密切監控日方核廢水處理狀況，加強與國際社會合作，並向日方表達抗議。

日本電影名作「酷斯拉」中的怪獸，當時設想的主題，就是描述海洋遭核廢水影響，導致生物變種「酷斯拉」，如果日本將核廢水排入海，就真有可能發生電影情節中，令人擔憂海洋變種生物産生，魚類必然不宜再給人類食用，傷害相當深遠。

福島核一電廠之核廢水從核災發生開始，為冷卻核燃料而注入大量冷水，至今年9月，累積污水達到123萬公噸，分別儲存在1044座儲罐內，預計在2022年夏天達到儲蓄容量極限。電廠目前正積極考慮處理方式，但遭綠色和平組織指控，東京電力公司為節省經費，不願利用陸地空間，竟然採取最簡單方式排入大海，極不妥當。

日本政府表示，排放入海需要施工並接受原子能規制委員會的審查，從現在開始規劃排放，預計將花兩年左右時間準備。

由於台灣四面環海，漁業是全民賴以維生重要糧食來源，且影響數十萬漁民的生計，如果日本將福島核廢水排入大海，必將嚴重影響台灣漁民生計及人民糧食來源，甚至因為海水沖刷，可能影響海岸安全，屆時台灣海岸是否還能開放，都將成為大問題，而日本產製之食品，因為食物鏈問題，台灣恐怕亦不宜再開放進口，以免危及人民之健康。

為防止福島核廢水入海，造成無法挽救後遺症，政府必須重視，立即向日本提出嚴正關切及抗議，以保護太平洋不受污染，並保障漁民生計及人民食物不致受到危害。