台灣山林之美 林務局「國家森林館」嚴選34條深度森林遊程

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2020 ITF臺北國際旅展」自30日起在南港展覽館登場，林務局籌劃「國家森林館」介紹台灣山林四季美景，並以國家森林遊樂區結合周邊特色設計五感體驗，推出「夜觀漫遊」、「花季饗宴」、「林鐵行旅」與「森林健行」4大主題共34條森林遊程，同時販售電子門票，全票票價8折優惠。

林務局表示，因應國人不同旅遊型態需求，以夜觀、林鐵、花季、森林四大主題規劃不同套裝行程，如深受國人歡迎的「阿里山天文生態體驗營」、「夜探大雪山2日遊」等夜觀遊程，結合自然人文之美的「蒸汽火車-楓華再現1日遊」、「百年森鐵行2日遊」等阿里山鐵道遊程，搶手季節限定款「黃金雨太平山山毛櫸步道1日遊」、「深秋奧萬大3日遊」等賞葉遊程，以及適合老少同遊的「翠峰湖夢幻森林深呼吸2日遊」、「觀霧森林逍遙1日遊」等健行遊程。

合歡山國家森林遊樂區-白雪皚皚景緻。(照片由林務局提供)

林務局還說，在國旅的熱潮下，許多過往未曾探索山林的國人紛紛嘗試「親山」。親近自然無疑是值得鼓勵的，然而人數一多，山岳活動事故頻傳，因此也鼓勵嚮往走進山的訪客「漸進探索」，正如今年「國家森林館」主題標語：「山在那裡，準備好就去。」

因此，這次的旅展推出遊程皆搭配完善的食宿交通， 打包好最平易近人的主題套裝，給「山林新手」、 扶老攜幼全家出遊， 及無暇自行規劃行程的朋友們最有收穫的上山深度體驗。另外， 現場將販售國家森林遊樂區電子門票全票票價8折優惠， 鼓勵民眾探索森林秘境。

奧萬大國家森林遊樂區。(照片由林務局提供)

展覽每日都有達人講座，邀請「默森夫婦」現場直播，生態觀察家林青峰、旅行達人肉魯由不同角度分享森林遊樂區自然特色及旅遊攻略，聆聽南城待轉區活潑甜美的嗓音，還有定時互動遊戲及闖關活動，提供國家森林遊樂區專屬限量好禮等，誠摯邀請大家一起來認識台灣山林之美，也為自己與家人好友以優惠價格預約一趟深度體驗。

展覽詳情請上官網：http://www.taipeiitf.org.tw/ 查詢，有關林務局「國家森林館」相關訊息請見林務局官網：https://www.forest.gov.tw/ 。

大雪山國家森林遊樂區-夜間觀賞滿天繁星。(照片由林務局提供)

照片由林務局提供

照片由林務局提供