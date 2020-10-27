台灣屏東「摸乳巷」百年紅磚牆遭塗鴨破壞　潮州鎮公所幫忙搶救

屏東縣潮州鎮建基老街上的知名景點「摸乳巷」，近日遭人以噴漆、立可白等在百年紅磚牆上塗鴉，引發民眾撻伐。（周建昇提供）中央社 屏東縣潮州鎮建基老街上的知名景點「摸乳巷」，近日遭人以噴漆、立可白等在百年紅磚牆上塗鴉，引發民眾撻伐。（周建昇提供）中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣一般所稱的摸乳巷是指位於彰化縣鹿港鎮菜園里菜園路38號與40號間的一條狹窄的長巷，不過屏東縣潮州鎮建基老街上也有條「摸乳巷」，百年紅磚牆讓人彷佛進入時光隧道。

屏東縣潮州鎮建基老街上，也有條「摸乳巷」，屏東縣政府在巷口掛了招牌(上圖)。不過最近百年紅磚牆慘遭塗鴉(下圖/周建昇提供）。 (中央社)

令人遺憾的是，最近屏東潮州「摸乳巷」的紅磚牆遭人用噴漆、立可白等塗鴨破壞，引起鎮民撻伐。潮州鎮公所昨(26日) 指出，將協助屋主搶救百年紅磚牆。

屏東潮州這條「摸乳巷」兩邊的老屋及紅磚外牆都有百年歷史，雖隱身在建基老街裡，從老街上不易看見，但因古色古香的紅磚巷弄，而成為知名景點，屏東縣政府還在巷口掛了「摸乳巷」的牌子。

中央社引述老屋管理人周建昇表示，25日接獲鄰居反映，「摸乳巷」的紅磚外牆遭人用噴漆、立可白塗鴨「潮中屁孩」等各式噴漆字樣。檢查之後發現，遭塗鴨的面積相當大，幾乎布滿整個牆面，讓他十分難過，許多網友看到周建昇在臉書「屏東縣潮州鎮潮州鄉親聊天室」貼出「摸乳巷」遭噴漆的照片後，除了批塗鴉者「沒公德心」，更有人表示「很可惜，潮州很需要共同去保護的地方，也是很多人的回憶....」

周建昇表示，「摸乳巷」寬約1.2公尺，直通建基老街與長興路，由清末時期王姓望族及陳姓望族兩家的建築外牆構成，當時陳家的馬廄與巷子相連，陳姓家人都是騎馬經由巷子去巡田地，後來成為民眾的捷徑，巷子中本來還有一口井，是望族人給民眾打水用。

目前80多歲的王姓屋主長年旅居日本，周建昇是王姓家族的姻親，老屋就由周建昇管理。

周建昇說，潮州「摸乳巷」是成功大學建築研究所踏查的教材，巷弄牆面是百年老屋的外牆，每塊磚頭都有百年歷史。

由於百年紅磚早已停產，屋主已同意將紅磚牆捐給政府作歷史建築，周建昇正準備提計畫申請歷史建築，沒想到百年紅磚竟遭塗鴨破壞，由於大面積遭塗鴨，一定要用古蹟修復方式來還原，需要龐大經費。

潮州鎮公所主秘王建元指出，如果屋主願意將老建築捐出作歷史建築，鎮公所願意協助籌措經費，協助百年紅磚牆復原，並將「摸乳巷」作為潮州的文創基地。

王建元說，2010年屏東縣政府啟動建基老街再生計畫，正式命名為「摸乳巷」，並在巷口懸掛個牌子，有鎮民認為歧視女性而反對，但也有鎮民認為見仁見智，後來縣府以「有歷史考據」予以定名。

王建元指出，建基老街部分區域是商業區，老街再生計畫因居民不同意而沒有成功，王姓望族的百年建築還保存著，但陳姓望族的建築有部分自行拆除，還砌了水泥，導致「摸乳巷」成喇叭狀，一邊路口較寬。

「摸乳巷」名稱來源之一是由於巷道極為狹小，若男女在巷內反方向相遇，雙方須側身才能通過，但交錯而過時，男方很容易會碰觸到女方胸部，較有紳士風度者會盡量避免，因此又名「君子巷」，對女方來說則是「護胸巷」。一般人戲稱之為「摸乳巷」。

維基百科指出，由於當今性別平等主義者及女性主義者之信仰因素，摸乳巷一詞被部份女權人士認為「有歧視及物化女性之嫌」。因此，部份人士認為，將巷名改為「二尺巷」或「一線天」較文雅。