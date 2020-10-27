同志遊行前夕　台北率亞洲之先加入「國際彩虹城市網絡」

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）2020年台灣同志大遊行即將於週六（21）在台北登場，而台北市政府也在今（27）日宣布已正式簽署加入「國際彩虹城市網絡」，成為亞洲第一，也期盼能喚起亞洲其他城市一同響應。

台灣同志遊行自2002年發展至今，已成為亞洲最大的同志遊行活動，每年吸引世界各地遊客共襄盛舉；今年同遊邁入第18屆，儘管受到新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，主辦單位預估外國遊客的來訪將減少，但仍不乏外國在台企業、外國在台辦事處等共同響應。

根據今年同遊主辦單位台灣彩虹公民行動協會，今年同遊規劃有南、北兩路線，起點及終點皆在台北市政府廣場，遊行隊伍將自下午2時出發，預計16時20分返回北市府後將有舞台節目，週六上午11時30分北市府廣場也將有「彩虹市集」，將有逾80個友善店家及NGO攤位參與。

今年遊行路線如下：

北路線

台北市政府廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 → 台北市政府廣場

南路線

台北市政府廣場 → 仁愛路→ 光復南路 → 信義路→ 敦化南路 → 仁愛路 → 台北市政府廣場

2020年台灣同志大遊行路線（圖片來源：台灣彩虹公民行動協會）

而在同遊熱鬧展開的前夕，台北市政府也宣布已簽署加入國際彩虹城市網絡（Rainbow Cities Network），成為亞洲第一，「不只是友善城市的行銷，更落實對LGBTI平等與重視，為台北市性別平等設下重要的城市里程碑。」

根據北市府新聞稿，此次申請入會作業由台北市性別平等辦公室及民政局共同主導，由於市府相關局處推動性別友善政策有成，加上台灣在2019年率亞洲之先，成為第一個同志婚姻合法化的國家，也讓國際彩虹城市網絡很快地接受北市府的入會申請，成為全球第31個會員城市。

國際彩虹城市網絡於2012年由荷蘭政府倡議成立，以城市為主體，由共同參與城市之市長或副市長簽署瞭解備忘錄，目的在促進各國地方政府之間相互交流經驗，並協力合作，發展推動各項實質保障LGBTI社群的行政措施，以去除社會對LGBTI社群的歧視，積極保障其基本權益。

北市府強調，市政府長期關注並推動性別平等及多元性別友善政策，除了持續推動落實LGBTI權益，未來也將與會員城市進行議題與政策交流，攜手營造多元性別友善之都。