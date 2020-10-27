發揮新住民母語優勢宣揚台灣之美 台中市觀光輔導班開課

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新住民擁有東南亞國家母語優勢，協助台灣推廣國際觀光，台中市政府勞工局連續3年舉辦新住民旅宿觀光產業實務訓練專班，去年除輔導11位新住民從事觀光導覽工作，更成功輔導一位新住民考取導遊證照，今年將持續藉由課程及實地探訪，培訓觀光專業知識與解說技巧，讓新住民安心就業。

勞工局長吳威志表示，市府去年已輔導11位新住民從事觀光導覽相關工作，包括擔任社區營造導覽員者；另有3位學員報考今年考選部「專門職業及技術人員普通考試導遊人員」，有1位取得資格；市府同時也輔導10位新住民報名參加交通部觀光局「稀少語旅遊輔助人員訓練」進階課程。

課程委託團體社團法人台灣新移民協會創會長麥玉珍表示，新住民參加導遊、領隊考試常面臨讀寫困難，無法順利考取資格，該課程透過實際案例，講解出題方向，讓新住民瞭解職場狀況及工作需具備職能，協助考取導遊、領隊資格。

勞工局指出，新住民若有進階職業訓練需求，市府也會協助提供培訓資訊或轉介參加職業訓練，並結合台中市就業服務處協助就業，今年已轉介30位新住民至就業服務處接受就業服務，提供職業適性診斷、職涯規劃諮詢、履歷健診、面試技巧指導等服務，協助新住民求職者順利進入工作職場。